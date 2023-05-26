***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
26.05.2023 13:41
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Haydar Acun Portföy Yöneticisi
Seray Yazıcılaroğlu Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu
Cihan Ölmez Müfettiş
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Haydar Acun Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar 201371_ 303883
Necip Murat Türkeli Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar 202293_ 309575
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154052
BIST
14:494.490
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 62,46
|Açılış
|: 4.442
|
|Önceki Kapanış
|: 4.428
|
4.498
En Düşük
4.437
14:4920,0274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0995
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1000
|
20,3408
En Düşük
19,8993
14:4921,5428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1149
|Açılış
|: 22,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
21,8075
En Düşük
21,3557
14:491.255,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 11,94
|Açılış
|: 1.255,94
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,00
|
1.274,05
En Düşük
1.242,19
BIST En Aktif Hisseler14:49
|KLRHO
|30,48
|184.933.884
|% 9,96
|
|ADEL
|108,40
|18.065.428
|% 8,89
|
|TMSN
|49,56
|88.613.397
|% 6,81
|
|KZBGY
|17,31
|93.904.620
|% 6,72
|
|EKGYO
|6,89
|1.520.024.101
|% 6,66
|
|SAMAT
|19,01
|263.964.585
|% -9,99
|
|MARKA
|19,05
|112.795
|% -9,97
|
|CANTE
|23,14
|197.192.017
|% -5,16
|
|TLMAN
|47,92
|17.415.339
|% -4,26
|
|RYSAS
|35,58
|13.603.915
|% -3,58
|
|THYAO
|137,90
|3.077.310.867
|% 2,83
|
|EKGYO
|6,89
|1.520.024.101
|% 6,66
|
|SASA
|49,96
|1.510.219.908
|% 2,76
|
|ASELS
|41,96
|1.096.563.428
|% 4,27
|
|KOZAL
|19,52
|1.067.232.581
|% 3,61
|
|EKGYO
|6,89
|1.520.024.101
|% 6,66
|
|ISCTR
|10,39
|804.398.745
|% -0,29
|
|HALKB
|12,21
|730.089.422
|% 2,09
|
|KLGYO
|2,14
|125.442.357
|% 1,42
|
|YKBNK
|9,00
|528.745.488
|% -0,22
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0230
|20,0274
|% 0,50
|
|Euro
|21,5317
|21,5428
|% 0,54
|
|Sterlin
|24,7045
|24,8284
|% 0,88
|
|Frank
|22,0831
|22,2161
|% 0,75
|
|Riyal
|5,3208
|5,3475
|% 0,39
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|10,06
|
|Altın Gr.
|1.257
|1.257
|12,72
|
|Cumhuriyet
|9.129
|9.266
|-37,00
|
|Tam
|9.056
|9.305
|-77,28
|
|Yarım
|4.451
|4.600
|18,00
|
|Çeyrek
|2.232
|2.293
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|14,93
|14,94
|0,36
|
|B. Petrol
|76,89
|76,89
|0,63
|