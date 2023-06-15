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***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.06.2023 12:18
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 52.500.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 45.000.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 45000000 TRY 100 İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Haydar Acun 31950000 TRY 71
H.Lundén Holding Aktiebolag 8550000 TRY 19
Emmes ApS 4500000 TRY 10
TOPLAM 45000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158905


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RHEAG 5,94 10.338.400 % 10,00  
OSTIM 3,85 69.630.090 % 10,00  
KLKIM 53,90 48.346.276 % 10,00  
RODRG 45,60 12.512.857 % 9,99  
VKFYO 21,02 17.682.840 % 9,99  
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12:51 Alış Satış %  
Dolar 23,6690 23,6748 % 0,44  
Euro 25,6797 25,7220 % 0,87  
Sterlin 29,8630 30,0127 % 0,43  
Frank 26,1407 26,2982 % 0,41  
Riyal 6,2923 6,3239 % 0,48  
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12:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.936 1.936 -6,20  
Altın Gr. 1.473 1.473 2,36  
Cumhuriyet 9.752 9.900 -102,00  
Tam 9.702 9.961 -93,84  
Yarım 4.754 4.841 -14,00  
Çeyrek 2.377 2.421 -6,00  
Gümüş.Ons 23,43 23,45 -0,50  
Gümüş Gr. 17,81 17,82 -0,30  
B. Petrol 73,94 73,94 0,74  
Seans Raporu 12:51
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