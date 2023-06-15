***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.06.2023 12:18
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Kayıtlı Sermaye Tavanı 52.500.000
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 45.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1 TRY 45000000 TRY 100 İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Haydar Acun 31950000 TRY 71
H.Lundén Holding Aktiebolag 8550000 TRY 19
Emmes ApS 4500000 TRY 10
TOPLAM 45000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158905
BIST
12:535.407
En Düşük
|Değişim
|: 0,86%
|| 45,86
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.439
12:5323,6739
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1034
|Açılış
|: 23,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6757
En Düşük
23,4435
12:5325,7099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,2097
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,7099
En Düşük
25,3574
12:531.471,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,88
|Açılış
|: 1.471,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.474,88
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler12:51
|RHEAG
|5,94
|10.338.400
|% 10,00
|
|OSTIM
|3,85
|69.630.090
|% 10,00
|
|KLKIM
|53,90
|48.346.276
|% 10,00
|
|RODRG
|45,60
|12.512.857
|% 9,99
|
|VKFYO
|21,02
|17.682.840
|% 9,99
|
|BURVA
|70,85
|132.087.747
|% -9,97
|
|BURCE
|158,10
|30.231.980
|% -9,97
|
|ATSYH
|50,85
|2.380.899
|% -9,92
|
|INFO
|8,17
|20.435.426
|% -5,00
|
|DGATE
|18,36
|25.211.648
|% -4,87
|
|THYAO
|183,30
|4.021.411.891
|% 0,22
|
|SASA
|54,90
|1.470.886.354
|% -0,09
|
|YKBNK
|12,41
|1.382.664.137
|% 2,65
|
|AKBNK
|18,72
|1.321.217.567
|% 1,91
|
|ISCTR
|13,49
|1.307.578.131
|% 1,89
|
|ZOREN
|3,07
|401.477.489
|% 6,97
|
|YKBNK
|12,41
|1.382.664.137
|% 2,65
|
|ISCTR
|13,49
|1.307.578.131
|% 1,89
|
|AKBNK
|18,72
|1.321.217.567
|% 1,91
|
|EKGYO
|7,15
|391.997.028
|% 0,70
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6690
|23,6748
|% 0,44
|
|Euro
|25,6797
|25,7220
|% 0,87
|
|Sterlin
|29,8630
|30,0127
|% 0,43
|
|Frank
|26,1407
|26,2982
|% 0,41
|
|Riyal
|6,2923
|6,3239
|% 0,48
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-6,20
|
|Altın Gr.
|1.473
|1.473
|2,36
|
|Cumhuriyet
|9.752
|9.900
|-102,00
|
|Tam
|9.702
|9.961
|-93,84
|
|Yarım
|4.754
|4.841
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.377
|2.421
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,43
|23,45
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|17,81
|17,82
|-0,30
|
|B. Petrol
|73,94
|73,94
|0,74
|