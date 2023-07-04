***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.07.2023 16:07
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
Seray Yazıcılaroğlu Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu
Cihan Ölmez Müfettiş
Portföy Yöneticileri
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans Numarası
Haydar Acun Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar 201371_ 303883
Necip Murat Türkeli Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar 202293_ 309575
Mustafa Kadız Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 203355
Türkay Öner Portföy Yöneticisi SP Düzey 3 ve Türev Araçlar 205055_302572
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi Garanti Bankası A.Ş. /Denizbank A.Ş.
İç kontrol sistemi Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk yönetim sistemi Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş.
Teftiş birimi Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bilgi sistemleri Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165261
BIST