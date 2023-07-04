***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviSeray Yazıcılaroğlu Muhasebe ve Operasyon SorumlusuCihan Ölmez MüfettişPortföy YöneticileriAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Üstlendiği Görevler Lisans Belgesi Türü Lisans NumarasıHaydar Acun Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar 201371_ 303883Necip Murat Türkeli Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 ve Türev Araçlar 202293_ 309575Mustafa Kadız Portföy Yöneticisi SPF Düzey 3 203355Türkay Öner Portföy Yöneticisi SP Düzey 3 ve Türev Araçlar 205055_302572Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan HizmetlerBirimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan KurumFon hizmet birimi Garanti Bankası A.Ş. /Denizbank A.Ş.İç kontrol sistemi Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş.Risk yönetim sistemi Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş.Teftiş birimi Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş.Araştırma birimi Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Bilgi sistemleri Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165261BIST