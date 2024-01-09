***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı GöreviSeray Yazıcılaroğlu Muhasebe ve Operasyon SorumlusuCihan Ölmez Müfettiş (İç Kontrol ve Teftiş)Süleyman Aygün Risk Birim YöneticisiAli Rıza Bakır Araştırma Uzmanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1235457BIST