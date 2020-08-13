***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
13.08.2020 16:20
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.05.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/08/2020
Karar Sayısı
2020/16
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
1- 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ait finansal tablo ve dipnotlar ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini ,
2- Finansal tablo ve dipnotlar ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabileceği herhangi bir eksiklik içermediğini,
3- Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan finansal tabloların, Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimini ve performansını ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya oluşan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Haydar Acun Mustafa Kadız
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868632
BIST
16:091.114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,62
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
16:097,3240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0096
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
16:098,6828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0410
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
16:09453,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,25
|Açılış
|: 453,31
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler16:09
|MSGYO
|4,18
|39.165.252
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|3.169.504
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|AKYHO
|5,51
|66.756.168
|% 9,98
|
|POLTK
|166,80
|154.645
|% -9,98
|
|KLGYO
|9,31
|40.619.934
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|ISKUR
|366.666,60
|366.667
|% -8,56
|
|BALAT
|2,10
|601.954
|% -8,30
|
|ASELS
|17,87
|855.423.714
|% 0,68
|
|TUPRS
|78,95
|834.953.157
|% 1,54
|
|GARAN
|7,04
|698.318.171
|% -0,42
|
|THYAO
|11,16
|671.570.576
|% -2,28
|
|EKGYO
|2,03
|649.831.915
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,03
|649.831.915
|% -0,49
|
|KRDMD
|2,88
|616.041.150
|% -4,64
|
|KARSN
|3,19
|618.839.520
|% 4,25
|
|SKBNK
|1,55
|292.342.057
|% 2,65
|
|ODAS
|2,52
|371.047.453
|% -0,40
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3181
|7,3240
|% -0,13
|
|Euro
|8,6653
|8,6828
|% 0,47
|
|Sterlin
|9,5424
|9,5902
|% 0,15
|
|Frank
|8,0002
|8,0484
|% -0,10
|
|Riyal
|1,9441
|1,9538
|% -0,29
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|18,62
|
|Altın Gr.
|454
|454
|1,96
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.068
|-5,00
|
|Tam
|3.011
|3.089
|-6,15
|
|Yarım
|1.455
|1.494
|-2,98
|
|Çeyrek
|730
|747
|-1,49
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,48
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,20
|0,17
|
|B. Petrol
|45,33
|45,33
|-0,10
|
Seans Raporu
16:09
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16:18XU030
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16:18
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TSPOR, MSGYO
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16:18XU100
Endeks 1, 114 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 04 altında . İşlem hacmi 14, 006.00 milyon TL de