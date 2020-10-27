***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
27.10.2020 10:02
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.08.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/10/2020
Karar Sayısı
2020/17
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
1- 01.01.2020-30.09.2020 dönemine ait finansal tablo ve dipnotlar ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini ,
2- Finansal tablo ve dipnotlar ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabileceği herhangi bir eksiklik içermediğini,
3- Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan finansal tabloların, Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimini ve performansını ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya oluşan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Haydar Acun Mustafa Kadız
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884213
BIST
12:111.143
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,30
|Açılış
|: 1.144
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.134
12:118,1581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0747
|Açılış
|: 8,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0840
|
8,1649
En Düşük
8,0708
12:119,6448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0926
|Açılış
|: 9,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5440
12:11498,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 3,99
|Açılış
|: 498,43
|
|Önceki Kapanış
|: 494,44
|
498,91
En Düşük
493,67
BIST En Aktif Hisseler12:09
|GLRYH
|17,49
|21.493.469
|% 10,00
|
|OSMEN
|22,00
|447.928
|% 10,00
|
|KARTN
|1.498,20
|97.643.404
|% 10,00
|
|PKENT
|703,50
|3.518
|% 9,99
|
|EUYO
|7,27
|5.102.239
|% 9,98
|
|ITTFH
|2,52
|15.538.640
|% -10,08
|
|CEOEM
|6,48
|27.239.197
|% -10,00
|
|BEYAZ
|9,18
|345.636
|% -10,00
|
|POLTK
|380,70
|30.837
|% -10,00
|
|CASA
|29,36
|47.270
|% -9,99
|
|TSKB
|2,01
|854.480.267
|% 4,69
|
|GARAN
|6,85
|449.000.340
|% 1,18
|
|SISE
|6,41
|444.696.541
|% 1,75
|
|ECILC
|7,40
|366.450.625
|% 0,27
|
|DEVA
|24,44
|298.932.957
|% -1,05
|
|TSKB
|2,01
|854.480.267
|% 4,69
|
|SKBNK
|1,76
|282.089.358
|% 2,92
|
|EKGYO
|1,67
|189.976.084
|% -0,60
|
|ODAS
|2,94
|275.051.732
|% 1,38
|
|KRDMD
|3,26
|294.771.904
|% -2,10
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1593
|8,1628
|% 0,98
|
|Euro
|9,6392
|9,6452
|% 0,97
|
|Sterlin
|10,5887
|10,6418
|% 0,88
|
|Frank
|8,9504
|9,0043
|% 0,92
|
|Riyal
|2,1698
|2,1807
|% 0,96
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-3,48
|
|Altın Gr.
|499
|499
|4,24
|
|Cumhuriyet
|3.299
|3.349
|25,00
|
|Tam
|3.283
|3.365
|20,51
|
|Yarım
|1.587
|1.628
|9,92
|
|Çeyrek
|796
|814
|4,96
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,33
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,08
|
|B. Petrol
|41,10
|41,10
|0,27
|
Seans Raporu
12:09
daha fazla
-
12:23OSTIM
Yüzde -4.87 oranında düşüşle 3.71 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 365, 551 adet işlem
-
12:22DNISI
Yüzde -4.86 oranında düşüşle 10.19 lira fiyatla işlem gören hissede 495, 873 adet işlem
-
12:21METRO
Yüzde -3.72 oranında düşüşle 2.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 449, 160 adet işlem
-
12:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 58 artarak (% 0.28 ) 1, 261
-
12:20XU100
Endeks 1, 145 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 05 üstünde . İşlem hacmi 7, 882.00 milyon TL de