***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
12.03.2021 15:38
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/03/2021
Karar Sayısı
2021/12
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
1- 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait finansal tablo ve dipnotlar ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini ,
2- Finansal tablo ve dipnotlar ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabileceği herhangi bir eksiklik içermediğini,
3- Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan finansal tabloların, Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimini ve performansını ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya oluşan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Haydar Acun Mustafa Kadız
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917906
BIST
15:301.554
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,21
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.561
En Düşük
1.552
15:307,5759
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1000
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
15:309,0433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0668
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
9,0897
En Düşük
8,9387
15:30416,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,08
|Açılış
|: 416,50
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler15:30
|TRILC
|17,71
|10.042.739
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|VAKKO
|14,24
|44.819.873
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|2.923.483
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|6.033.645
|% 9,91
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|ULUSE
|58,60
|2.590.774
|% -6,98
|
|GLRYH
|10,60
|13.302.970
|% -6,61
|
|KENT
|355,00
|1.582.025
|% -6,16
|
|BURCE
|27,30
|40.198.419
|% -5,67
|
|SASA
|45,24
|903.344.135
|% 0,76
|
|GARAN
|8,98
|730.757.615
|% 0,22
|
|EKGYO
|2,33
|513.071.410
|% 0,43
|
|TCELL
|16,69
|484.720.418
|% 0,85
|
|KRDMD
|7,53
|435.180.615
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,33
|513.071.410
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,75
|277.768.830
|% 1,10
|
|IHLAS
|0,91
|78.034.802
|% 1,11
|
|GARAN
|8,98
|730.757.615
|% 0,22
|
|USAK
|2,64
|162.875.482
|% 4,35
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5702
|7,5759
|% 1,34
|
|Euro
|9,0369
|9,0433
|% 0,74
|
|Sterlin
|10,5101
|10,5628
|% 0,77
|
|Frank
|8,1194
|8,1684
|% 0,75
|
|Riyal
|2,0159
|2,0260
|% 1,43
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-19,15
|
|Altın Gr.
|416
|416
|2,07
|
|Cumhuriyet
|2.755
|2.797
|-22,00
|
|Tam
|2.746
|2.817
|-6,59
|
|Yarım
|1.327
|1.363
|-3,18
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,59
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,58
|-0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,48
|69,48
|-0,15
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:45TKURU
Yüzde -5.22 oranında düşüşle 261.60 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 071 adet işlem
-
15:44YAPRK
Yüzde -3.55 oranında düşüşle 124.90 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 821 adet işlem
-
15:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, TCELL, KRDMD
-
15:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 53 artarak (% 0.11 ) 1, 364
-
15:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, MERIT, LUKSK, TRILC, VAKKO, UMPAS