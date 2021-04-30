***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
30.04.2021 10:27
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.03.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30/04/2021
Karar Sayısı
2021/18
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
1- 01.01.2021-31.03.2021 dönemine ait finansal tablo ve dipnotlar ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini ,
2- Finansal tablo ve dipnotlar ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabileceği herhangi bir eksiklik içermediğini,
3- Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan finansal tabloların, Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimini ve performansını ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya oluşan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Haydar Acun Mustafa Kadız
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933097
BIST
10:161.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,56
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.402
En Düşük
1.396
10:168,2460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0430
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2678
En Düşük
8,1830
10:169,9899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0261
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
10:16470,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,78
|Açılış
|: 470,04
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler10:11
|TIRE
|6,18
|1.129.488
|% 9,96
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|DIRIT
|5,00
|29.000
|% 8,93
|
|BASCM
|13,90
|159.572
|% 8,68
|
|BJKAS
|8,30
|36.175.248
|% 8,36
|
|KRTEK
|11,70
|17.185.996
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|482.183
|% -9,77
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|FENER
|26,48
|17.780.490
|% -7,99
|
|FRIGO
|28,30
|6.376.579
|% -6,29
|
|KRDMD
|7,21
|92.108.246
|% 1,26
|
|EREGL
|19,26
|81.799.923
|% 0,00
|
|GARAN
|7,27
|62.677.826
|% 0,55
|
|BIOEN
|17,49
|52.728.804
|% -1,07
|
|PETKM
|6,75
|48.845.235
|% 0,75
|
|YKBNK
|2,10
|33.016.473
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,21
|92.108.246
|% 1,26
|
|EKGYO
|1,84
|20.137.102
|% 0,55
|
|GARAN
|7,27
|62.677.826
|% 0,55
|
|PETKM
|6,75
|48.845.235
|% 0,75
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2432
|8,2533
|% 0,61
|
|Euro
|9,9643
|10,0196
|% 0,56
|
|Sterlin
|11,4613
|11,5187
|% 0,55
|
|Frank
|9,0514
|9,1059
|% 0,74
|
|Riyal
|2,1953
|2,2064
|% 0,71
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-1,14
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,97
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,89
|0,01
|
|B. Petrol
|67,83
|67,83
|-0,22
|
Seans Raporu
10:11
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10:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR
-
10:27XU100
Endeks 1, 400 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 1, 264.00 milyon TL de