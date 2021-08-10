***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
10.08.2021 23:47
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.04.2021
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/08/2021
Karar Sayısı
2021/27
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
1- 01.01.2021-30.06.2021 dönemine ait finansal tablo ve dipnotlar ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini ,
2- Finansal tablo ve dipnotlar ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabileceği herhangi bir eksiklik içermediğini,
3- Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan finansal tabloların, Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimini ve performansını ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya oluşan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Haydar Acun Mustafa Kadız
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957129
BIST
18:051.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,85
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.442
En Düşük
1.426
18:058,6017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0366
|Açılış
|: 8,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5609
18:0510,1166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0446
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,0623
18:05477,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,46
|Açılış
|: 477,73
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
474,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGI
|4,29
|286.633.548
|% 10,00
|
|KARYE
|11,88
|104.941.708
|% 10,00
|
|GENIL
|15,73
|1.123.370.748
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|2.048.157
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,00
|1.731.097
|% 9,98
|
|DYOBY
|11,39
|131.656.701
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|55.435.534
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.984.118
|% -9,84
|
|ALMAD
|1,71
|921.500
|% -9,52
|
|BASCM
|10,87
|659.273
|% -9,04
|
|GARAN
|9,11
|1.538.559.735
|% -0,33
|
|EREGL
|19,71
|1.386.616.504
|% -3,95
|
|SISE
|8,39
|1.330.409.482
|% 2,57
|
|GENIL
|15,73
|1.123.370.748
|% 10,00
|
|KRDMD
|8,01
|1.009.191.942
|% 0,50
|
|YKBNK
|2,49
|635.944.068
|% 2,05
|
|GARAN
|9,11
|1.538.559.735
|% -0,33
|
|SISE
|8,39
|1.330.409.482
|% 2,57
|
|EKGYO
|1,85
|247.797.256
|% -0,54
|
|KRDMD
|8,01
|1.009.191.942
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6001
|8,6017
|% -0,42
|
|Euro
|10,0797
|10,1166
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,8597
|11,9192
|% -0,50
|
|Frank
|9,2740
|9,3299
|% -0,70
|
|Riyal
|2,2853
|2,2968
|% -0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-0,95
|
|Altın Gr.
|478
|478
|-2,46
|
|Cumhuriyet
|3.170
|3.218
|-39,00
|
|Tam
|3.155
|3.235
|-35,66
|
|Yarım
|1.525
|1.565
|-17,25
|
|Çeyrek
|765
|782
|-8,63
|
|Gümüş.Ons
|23,31
|23,36
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,80
|70,80
|1,76
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 52 artarak (% 0.59 ) 1, 272
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, AYES, SNKRN, MARKA, VBTYZ, PENTA, KTSKR, UFUK, SELGD, DAGI
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDGYO, FADE, DYOBY
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17:59
KARYE, EDIP, BRMEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
MRSHL, METUR, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında