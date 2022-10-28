***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
28.10.2022 15:18
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/10/2022
Karar Sayısı
2022/32
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
1- 01.01.2022-30.09.2022 dönemine ait finansal tablo ve dipnotlar ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini ,
2- Finansal tablo ve dipnotlar ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabileceği herhangi bir eksiklik içermediğini,
3- Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan finansal tabloların, Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimini ve performansını ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya oluşan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Haydar Acun Mustafa Kadız
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075061
BIST
12:353.879
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -55,54
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.878
12:3518,5935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0056
|Açılış
|: 18,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
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18,6576
En Düşük
18,5631
12:3518,5622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0130
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6644
En Düşük
18,4588
12:35983,61
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -10,53
|Açılış
|: 983,56
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
979,81
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ERSU
|5,50
|37.331.643
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|1.618.208
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|48.663.857
|% 10,00
|
|TUREX
|18,07
|37.325.411
|% 9,98
|
|VERUS
|89,85
|55.477.343
|% 9,98
|
|ICBCT
|7,79
|78.461.685
|% -9,94
|
|AGYO
|6,11
|4.868.949
|% -9,88
|
|BRSAN
|53,65
|109.533.480
|% -8,68
|
|CELHA
|23,16
|33.038.876
|% -8,24
|
|CRFSA
|58,95
|73.771.013
|% -7,02
|
|THYAO
|96,95
|1.870.662.946
|% -2,46
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|SISE
|32,54
|1.494.144.582
|% -2,28
|
|SASA
|109,30
|1.399.550.389
|% 5,20
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|EKGYO
|4,42
|631.805.299
|% -2,21
|
|ISCTR
|9,05
|1.219.089.799
|% -3,52
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|SKBNK
|2,05
|175.362.786
|% -2,84
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5916
|18,5935
|% -0,03
|
|Euro
|18,4776
|18,5622
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,5328
|21,6408
|% 0,48
|
|Frank
|18,5955
|18,7075
|% -0,49
|
|Riyal
|4,9326
|4,9574
|% -0,02
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.645
|-18,44
|
|Altın Gr.
|983
|984
|-10,58
|
|Cumhuriyet
|6.567
|6.666
|-73,00
|
|Tam
|6.600
|6.686
|-50,00
|
|Yarım
|3.216
|3.270
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.613
|1.634
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,30
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|-0,22
|
|B. Petrol
|94,08
|94,08
|-0,96
|
Seans Raporu
12:35
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