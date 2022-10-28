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***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

28.10.2022 15:18
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/10/2022
Karar Sayısı
2022/32
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

           1- 01.01.2022-30.09.2022 dönemine ait finansal tablo ve dipnotlar ile faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini ,
2- Finansal tablo ve dipnotlar ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucu doğurabileceği herhangi bir eksiklik içermediğini,
3- Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan finansal tabloların, Şirket'in aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimini ve performansını ve Şirket'in finansal durumunu, karşı karşıya oluşan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. 
 Saygılarımızla,
 Haydar Acun                                     Mustafa Kadız
Yönetim Kurulu Başkanı                  Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075061


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Yarım 3.216 3.270 -24,00  
Çeyrek 1.613 1.634 -13,00  
Gümüş.Ons 19,24 19,30 -0,34  
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