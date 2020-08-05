***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
05.08.2020 11:40
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.04.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncellenmiş Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865302
BIST
17:281.091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,51
|Açılış
|: 1.095
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.101
En Düşük
1.066
17:287,0491
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 0,1502
|Açılış
|: 7,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0650
|
7,0550
En Düşük
6,8794
17:288,4069
En Yüksek
|Değişim
|: 2,96%
|| 0,2413
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2450
|
8,4069
En Düşük
8,1274
17:28464,20
En Yüksek
|Değişim
|: 3,86%
|| 17,27
|Açılış
|: 464,20
|
|Önceki Kapanış
|: 446,94
|
464,32
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|30,58
|5.570.262
|% 10,00
|
|TRKCM
|3,96
|420.269.404
|% 10,00
|
|KLGYO
|7,92
|30.573.719
|% 10,00
|
|AVISA
|13,99
|8.579.488
|% 9,98
|
|LUKSK
|21,86
|3.596.880
|% 9,96
|
|BFREN
|858,80
|417.377
|% -10,00
|
|KENT
|1.755,50
|472.230
|% -10,00
|
|PKENT
|773,30
|7.241.955
|% -10,00
|
|MRSHL
|118,90
|58.038.635
|% -9,99
|
|QNBFB
|72,10
|1.013.149
|% -9,99
|
|SISE
|6,25
|2.505.262.072
|% 8,70
|
|EKGYO
|2,10
|1.425.951.982
|% -1,41
|
|GARAN
|6,83
|1.325.016.333
|% 1,04
|
|KRDMD
|2,91
|902.226.101
|% 4,68
|
|AKBNK
|5,05
|824.696.196
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,10
|1.425.951.982
|% -1,41
|
|SISE
|6,25
|2.505.262.072
|% 8,70
|
|KRDMD
|2,91
|902.226.101
|% 4,68
|
|GARAN
|6,83
|1.325.016.333
|% 1,04
|
|TSKB
|1,12
|196.315.159
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,2217
|9,2679
|% 2,80
|
|Frank
|7,7324
|7,7790
|% 3,01
|
|Riyal
|1,8705
|1,8799
|% 2,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.045
|2.046
|26,25
|
|Altın Gr.
|463
|463
|15,77
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.083
|99,50
|
|Tam
|3.124
|3.173
|102,20
|
|Yarım
|1.516
|1.549
|52,20
|
|Çeyrek
|761
|776
|25,10
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,98
|0,96
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|0,35
|
|B. Petrol
|46,06
|46,06
|1,63
|
Seans Raporu
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17:41BURVA
Yüzde 6.79 oranında artışla 82.60 lira fiyatla işlem gören hissede 426, 759 adet işlem
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17:40DMSAS
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Yüzde 8.73 oranında artışla 5.23 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 708, 682 adet işlem
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17:37XU100
Endeks 1, 092 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 20, 731.00 milyon TL de
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17:37MNDRS
Yüzde 4.14 oranında artışla 3.02 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 064, 723 adet işlem