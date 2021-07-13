***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
13.07.2021 12:40
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.08.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu'nun güncel hali ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950627
BIST
13:541.353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,26
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.344
13:548,5934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0418
|Açılış
|: 8,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6426
En Düşük
8,5904
13:5410,1884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0643
|Açılış
|: 10,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,2810
En Düşük
10,1728
13:54500,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -1,00
|Açılış
|: 500,47
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
499,63
BIST En Aktif Hisseler13:54
|EDATA
|7,36
|82.104.968
|% 9,52
|
|EDIP
|3,44
|31.733.276
|% 8,86
|
|BANVT
|62,80
|845.030
|% 6,53
|
|YAPRK
|32,80
|12.245.250
|% 6,36
|
|TKURU
|210,00
|1.708.350
|% 6,33
|
|BAGFS
|14,40
|411.119
|% -10,00
|
|FADE
|14,16
|14.943.638
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,80
|7.917.520
|% -9,94
|
|PEKGY
|1,02
|153.310.872
|% -9,73
|
|MARTI
|1,89
|13.425.651
|% -6,90
|
|GARAN
|8,57
|561.419.605
|% -0,81
|
|SASA
|26,38
|343.429.026
|% -0,30
|
|THYAO
|13,22
|339.193.824
|% -0,15
|
|KRDMD
|7,19
|230.285.611
|% 0,14
|
|YKBNK
|2,26
|215.329.505
|% -0,44
|
|PEKGY
|1,02
|153.310.872
|% -9,73
|
|YKBNK
|2,26
|215.329.505
|% -0,44
|
|GARAN
|8,57
|561.419.605
|% -0,81
|
|TSKB
|1,22
|54.236.558
|% -0,81
|
|EKGYO
|1,79
|74.158.799
|% -1,10
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5906
|8,5934
|% -0,48
|
|Euro
|10,1819
|10,1884
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,8916
|11,9513
|% -0,52
|
|Frank
|9,3606
|9,4170
|% -0,40
|
|Riyal
|2,2877
|2,2991
|% -0,33
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|2,91
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,04
|
|Cumhuriyet
|3.314
|3.364
|15,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,17
|
|Yarım
|1.594
|1.636
|7,34
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,67
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,14
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,05
|
|B. Petrol
|75,51
|75,51
|0,35
|