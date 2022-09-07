***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
07.09.2022 11:08
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060887
BIST
11:463.369
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -22,05
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
11:4618,2489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0145
|Açılış
|: 18,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2124
11:4618,0925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0412
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,1194
En Düşük
18,0019
11:46999,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,18
|Açılış
|: 999,55
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
999,98
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler11:46
|ORGE
|12,98
|50.232.076
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|457.981
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,74
|3.774.770
|% 9,98
|
|ZRGYO
|4,53
|82.726.637
|% 9,95
|
|CUSAN
|14,15
|22.188.125
|% 9,95
|
|MTRKS
|34,68
|7.607.578
|% -9,97
|
|COSMO
|32,60
|526.066
|% -6,64
|
|ISFIN
|8,28
|32.767.470
|% -6,44
|
|ALKA
|66,40
|27.593.150
|% -5,88
|
|SANEL
|10,13
|1.016.183
|% -5,77
|
|YKBNK
|8,05
|3.801.279.774
|% -2,78
|
|AKBNK
|15,11
|3.015.754.744
|% -2,95
|
|THYAO
|74,10
|2.479.959.990
|% 0,61
|
|EKGYO
|4,67
|2.009.378.614
|% 3,55
|
|ISCTR
|10,34
|1.685.602.292
|% -1,80
|
|YKBNK
|8,05
|3.801.279.774
|% -2,78
|
|EKGYO
|4,67
|2.009.378.614
|% 3,55
|
|AKBNK
|15,11
|3.015.754.744
|% -2,95
|
|ISCTR
|10,34
|1.685.602.292
|% -1,80
|
|VAKBN
|10,77
|1.609.571.359
|% 6,85
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2209
|18,2489
|% 0,08
|
|Euro
|18,0865
|18,0925
|% 0,23
|
|Sterlin
|20,9080
|21,0129
|% -0,12
|
|Frank
|18,4907
|18,6021
|% 0,27
|
|Riyal
|4,8383
|4,8626
|% 0,07
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|2,72
|
|Altın Gr.
|999
|1.000
|2,17
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|9,00
|
|Tam
|6.774
|6.864
|24,00
|
|Yarım
|3.301
|3.350
|11,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.678
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,21
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,11
|
|B. Petrol
|92,43
|92,43
|-0,40
|
Seans Raporu
11:46
daha fazla
-
12:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 12 kaybederek (% -0.62 ) 3, 680
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12:01
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, AKBNK
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12:01XU100
Endeks 3, 369 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 34, 754.00 milyon TL de
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11:58KRDMD
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 13.11 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 670, 699 adet işlem
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11:57FADE
Yüzde -4.34 oranında düşüşle 9.47 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 889, 455 adet işlem