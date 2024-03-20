***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu
20.03.2024 10:52
***MPY*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Yatırımcı Bilgi Formu )
Türkçe
Yatırımcı Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcı Bilgi Formu'nun güncel hali ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260472
BIST
'
13:358.955
En Düşük
|Değişim
|: 0,29%
|| 25,48
|Açılış
|: 8.932
|
|Önceki Kapanış
|: 8.930
|
8.905
En Yüksek
8.997
13:3532,3896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0420
|Açılış
|: 33,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 33,2600
|
32,4490
En Düşük
32,2582
13:3535,1451
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0458
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3670
En Düşük
35,1025
13:352.242,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,64
|Açılış
|: 2.243,16
|
|Önceki Kapanış
|: 2.244,54
|
2.251,48
En Düşük
2.238,16
BIST En Aktif Hisseler13:35
|EMNIS
|248,60
|3.895.811
|% 10,00
|
|INTEM
|355,50
|117.990.324
|% 9,98
|
|YAPRK
|451,75
|338.791.515
|% 9,98
|
|JANTS
|281,25
|129.904.151
|% 9,97
|
|MEGMT
|47,66
|272.090.870
|% 9,97
|
|PEKGY
|19,35
|776.927.556
|% -10,00
|
|BEGYO
|5,27
|186.286.991
|% -9,91
|
|AKYHO
|6,00
|95.514.086
|% -6,25
|
|BASCM
|16,35
|3.977.268
|% -6,14
|
|FONET
|26,30
|245.841.327
|% -5,53
|
|THYAO
|278,50
|4.430.542.361
|% 0,09
|
|MIATK
|74,80
|3.735.251.224
|% 5,06
|
|YKBNK
|24,14
|2.907.096.916
|% 2,20
|
|TUPRS
|173,40
|2.398.979.692
|% -0,17
|
|KCHOL
|183,10
|2.379.409.850
|% 1,50
|
|ZOREN
|5,49
|1.306.557.317
|% 2,62
|
|EKGYO
|10,87
|2.348.581.085
|% 2,07
|
|YKBNK
|24,14
|2.907.096.916
|% 2,20
|
|ISCTR
|10,76
|1.292.670.953
|% -0,09
|
|MOGAN
|21,54
|1.720.152.090
|% 9,95
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3831
|32,3896
|% 0,13
|
|Euro
|35,1126
|35,1451
|% -0,13
|
|Sterlin
|41,9534
|42,1637
|% -0,57
|
|Frank
|37,0671
|37,2529
|% -0,75
|
|Riyal
|8,8163
|8,8605
|% -0,31
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,83
|24,87
|% 0,66
|
|Platin
|895,56
|896,63
|% 0,66
|
|Paladyum
|983,05
|986,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,81
|86,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.154,32
|2.154,62
|% 0,66
|