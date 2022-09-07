***MPY* *PETUN* *MAC* *MAS*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
07.09.2022 18:57
***MPY******PETUN******MAC******MAS*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [PETUN]
İlgili Fonlar [MAC, MAS]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının [Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ve Marmara Capital Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)] portföylerindeki Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN) payları toplamı, 06.09.2022 tarihinde 33,58-38,10 fiyat aralığından (ortalama fiyat 36,4571) 625.735 adet alış işlemi sonucunda %5'in üzerine çıkmıştır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061156
BIST
18:053.403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 11,43
|Açılış
|: 3.402
|
|Önceki Kapanış
|: 3.391
|
3.424
En Düşük
3.338
18:0518,2295
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0049
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2567
En Düşük
18,2009
18:0518,2320
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1807
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,2364
En Düşük
18,0019
18:051.005,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 8,23
|Açılış
|: 1.005,60
|
|Önceki Kapanış
|: 997,38
|
1.005,70
En Düşük
991,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORGE
|12,98
|55.622.981
|% 10,00
|
|SNPAM
|15,18
|2.286.410
|% 10,00
|
|BRKO
|2,31
|4.913.088
|% 10,00
|
|ADEL
|36,98
|49.043.069
|% 9,99
|
|DESA
|23,14
|21.814.344
|% 9,98
|
|ISKUR
|765.450,00
|765.450
|% -10,00
|
|MTRKS
|34,68
|9.751.565
|% -9,97
|
|AYEN
|26,56
|171.220.133
|% -9,97
|
|BALAT
|10,71
|860.460
|% -9,92
|
|FADE
|9,07
|215.195.050
|% -8,38
|
|THYAO
|74,70
|8.556.109.962
|% 1,43
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|SISE
|26,28
|5.367.498.089
|% 2,90
|
|EKGYO
|4,88
|6.496.591.998
|% 8,20
|
|YKBNK
|7,84
|8.457.336.819
|% -5,31
|
|AKBNK
|15,69
|7.939.852.959
|% 0,77
|
|ISCTR
|10,29
|4.594.680.509
|% -2,28
|
|VAKBN
|10,71
|3.547.065.111
|% 6,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2220
|18,2312
|% -0,02
|
|Euro
|18,2148
|18,2333
|% 1,01
|
|Sterlin
|20,9117
|21,0166
|% -0,10
|
|Frank
|18,5595
|18,6713
|% 0,65
|
|Riyal
|4,8359
|4,8602
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.716
|13,92
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|8,00
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.786
|6.879
|39,00
|
|Yarım
|3.307
|3.360
|21,00
|
|Çeyrek
|1.658
|1.683
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,38
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,19
|
|B. Petrol
|89,00
|89,00
|-3,83
|