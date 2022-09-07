***MPY* *PETUN* *MAC* *MAS*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***MPY******PETUN******MAC******MAS*** MARMARA CAPİTAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler [PETUN]İlgili Fonlar [MAC, MAS]TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarMarmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının [Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) ve Marmara Capital Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)] portföylerindeki Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. (PETUN) payları toplamı, 06.09.2022 tarihinde 33,58-38,10 fiyat aralığından (ortalama fiyat 36,4571) 625.735 adet alış işlemi sonucunda %5'in üzerine çıkmıştır.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061156BIST