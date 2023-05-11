***MRBAS* *BIENY* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
11.05.2023 11:53
***MRBAS******BIENY******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. (BIENY) Fiyat Tespit Değerlendirme Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150393
BIST
14:174.711
En Yüksek
|Değişim
|: 4,83%
|| 216,89
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.751
En Düşük
4.492
14:1719,5613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0228
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
14:1721,4070
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0373
|Açılış
|: 22,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,3408
14:171.278,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.278,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.285,62
En Düşük
1.271,10
BIST En Aktif Hisseler14:13
|ALFAS
|267,40
|310.378.978
|% 10,00
|
|HALKB
|11,33
|453.172.687
|% 10,00
|
|OZRDN
|13,97
|4.436.690
|% 10,00
|
|KRGYO
|17,82
|7.962.594
|% 10,00
|
|ISCTR
|14,10
|4.560.463.067
|% 9,98
|
|ARSAN
|7,20
|3.855.974
|% -10,00
|
|DURDO
|33,30
|4.898.397
|% -10,00
|
|CUSAN
|15,88
|16.737.064
|% -9,98
|
|BIGCH
|22,28
|852.731.031
|% -9,94
|
|GENTS
|5,14
|36.961.701
|% -9,82
|
|ISCTR
|14,10
|4.560.463.067
|% 9,98
|
|KCHOL
|96,45
|3.195.644.332
|% 9,79
|
|THYAO
|134,30
|2.850.852.649
|% 5,91
|
|YKBNK
|11,50
|2.668.422.554
|% 9,63
|
|SISE
|39,70
|2.058.398.413
|% 8,06
|
|ISCTR
|14,10
|4.560.463.067
|% 9,98
|
|YKBNK
|11,50
|2.668.422.554
|% 9,63
|
|SKBNK
|2,38
|288.593.768
|% 6,25
|
|AKBNK
|18,34
|2.004.013.747
|% 9,10
|
|EKGYO
|5,69
|577.587.009
|% 4,40
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5434
|19,5590
|% 0,10
|
|Euro
|21,4068
|21,4118
|% -0,15
|
|Sterlin
|24,5853
|24,7086
|% 0,01
|
|Frank
|21,8018
|21,9332
|% -0,29
|
|Riyal
|5,1999
|5,2260
|% 0,15
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.037
|2.037
|7,10
|
|Altın Gr.
|1.276
|1.276
|1,52
|
|Cumhuriyet
|9.351
|9.492
|18,00
|
|Tam
|9.300
|9.578
|29,75
|
|Yarım
|4.595
|4.736
|0,00
|
|Çeyrek
|2.291
|2.361
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|15,64
|15,66
|-0,30
|
|B. Petrol
|76,73
|76,73
|0,32
|
Seans Raporu
14:13
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14:28VAKBN
Yüzde 8.89 oranında artışla 9.06 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 029, 798 adet işlem
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14:27HLGYO
Yüzde 9.46 oranında artışla 3.47 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 039, 177 adet işlem
-
14:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 135, 81 artarak (% 3.36 ) 4, 181
-
14:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, OZRDN, AVHOL, HALKB, YAPRK, ALFAS, KRGYO, MEGAP, KLSYN
-
14:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DURDO, CUSAN, GENTS, BIGCH, ARSAN