***MRBAS* *KRPLS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
18.07.2022 10:41
***MRBAS******KRPLS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KOROPLAST FTR Değerleme Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045683
BIST
10:372.429
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 46,22
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.433
En Düşük
2.402
10:3717,4833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0834
|Açılış
|: 17,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5870
|
17,4886
En Düşük
17,2771
10:3717,7399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1885
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7000
|
17,7485
En Düşük
17,4486
10:37966,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 10,88
|Açılış
|: 966,75
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
967,17
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler10:35
|KLRHO
|11,41
|18.507.377
|% 9,92
|
|UFUK
|77,00
|203.511
|% 9,69
|
|BIZIM
|18,80
|15.367.972
|% 7,80
|
|RTALB
|9,05
|43.805.340
|% 7,74
|
|ASUZU
|189,90
|76.260.572
|% 7,59
|
|GESAN
|47,34
|63.634.721
|% -7,99
|
|DAGHL
|22,60
|2.261.361
|% -4,80
|
|SILVR
|21,12
|32.228.240
|% -4,17
|
|DOBUR
|44,68
|2.495.553
|% -4,12
|
|OYAYO
|8,74
|914.152
|% -3,96
|
|THYAO
|48,84
|681.660.074
|% 1,88
|
|EREGL
|26,88
|421.012.539
|% 3,54
|
|TUPRS
|238,90
|286.600.486
|% 4,87
|
|EKGYO
|2,98
|216.836.905
|% 1,02
|
|KRDMD
|10,67
|184.461.449
|% 4,20
|
|EKGYO
|2,98
|216.836.905
|% 1,02
|
|ODAS
|3,36
|161.983.219
|% 3,07
|
|YKBNK
|4,28
|138.353.098
|% 2,39
|
|TSKB
|2,17
|67.604.745
|% 3,83
|
|KRDMD
|10,67
|184.461.449
|% 4,20
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4768
|17,4848
|% 0,49
|
|Euro
|17,7332
|17,7481
|% 1,12
|
|Sterlin
|20,7875
|20,8918
|% 1,00
|
|Frank
|17,8363
|17,9438
|% 0,44
|
|Riyal
|4,6362
|4,6594
|% 0,36
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|10,70
|
|Altın Gr.
|965
|965
|9,31
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.605
|-23,00
|
|Tam
|6.576
|6.689
|-15,00
|
|Yarım
|3.204
|3.260
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.607
|1.630
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,96
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,62
|0,15
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,53
|