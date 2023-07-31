***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi12.05.2023Tescil Tarihi24.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su25.05.2023 - 10838Açıklamalar12.05.2023 tarihli Genel Kurul Kararı, 24.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 25.05.2023 tarihinde ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178554BIST