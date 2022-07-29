***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 567.310.783 192.182.863Satışların Maliyeti17 -523.654.033 -168.824.527TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)43.656.750 23.358.336BRÜT KAR (ZARAR)43.656.750 23.358.336Genel Yönetim Giderleri18 -23.027.377 -12.264.687Pazarlama Giderleri18 -7.154.974 -6.463.426Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 7.741.563 5.267.945Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -1.620.090 -673.784ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.595.872 9.224.384FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.595.872 9.224.384Finansman Gelirleri21 1.825.407 1.431.912Finansman Giderleri21 -7.889.971 -3.353.122SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)13.531.308 7.303.174Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.866.854 -1.726.635Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -3.272.561 -1.773.882Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 405.707 47.247SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)10.664.454 5.576.539DÖNEM KARI (ZARARI)10.664.454 5.576.539Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları10.664.454 5.576.539Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.793.864 10.876.196Dönem Karı (Zararı)10.664.454 5.576.539Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.763.530 2.417.981Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 735.755 1.085.664Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 128.396Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler128.396Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler657.199 404.466Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 657.199 236.832Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler167.634Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21 -1.496.278 -927.180Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 2.866.854 1.726.635İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler308.728 4.969.108Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -14.584 -4.176.737Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-348.806.037 18.181.997İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -30.086 -27.070İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -348.775.951 18.209.067Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.178.082 -4.105.995İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -9.178.082 -4.105.995Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -617.777 -699.914Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler360.419.865 -3.032.609İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8,4 17.864 -177.000İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 360.402.001 -2.855.609Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 339.567 -282.202Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.306.903 -241.583İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -1.306.903 -241.583İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-527.321 -673.849Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14,9 -527.321 -673.849Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları13.736.712 12.963.628Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler13 -108.141Vergi İadeleri (Ödemeleri)22 -2.942.848 -1.979.291YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-834.884 -1.065.323Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-834.884 -1.065.323Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 -573.395 -1.026.315Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 -261.489 -39.008FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI65.883.913 12.418.554Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri49.453.564 12.000.000Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri7 49.453.564 12.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-105.059 -804.531Alınan Faiz21 1.535.408 1.223.085Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)16 15.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)75.842.893 22.229.427NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)75.842.893 22.229.427DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 83.347.762 77.654.447DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ159.190.655 99.883.874Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 159.190.655 83.347.762Finansal Yatırımlar37.658 23.074Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar6 37.658 23.074Ticari Alacaklar526.407.703 177.631.849İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 944 1.041İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 526.406.759 177.630.808Diğer Alacaklar24.285.867 15.107.785İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 24.285.867 15.107.785Peşin Ödenmiş Giderler741.146 77.953İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 741.146 77.953Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 225.154ARA TOPLAM710.663.029 276.413.577TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR710.663.029 276.413.577DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 159.715 159.715Maddi Duran Varlıklar11 3.411.775 3.414.278Kullanım Hakkı Varlıkları12 596.014 1.080.372Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 494.871 372.628Ertelenmiş Vergi Varlığı22 336.155 25.596TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.998.530 5.052.589TOPLAM VARLIKLAR715.661.559 281.466.166KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar101.035.580 51.723.547İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar101.035.580 51.723.547Banka Kredileri7 100.503.564 51.050.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar532.016 673.547Ticari Borçlar532.017.924 171.598.059İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 59.087 41.223İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 531.958.837 171.556.836Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 1.923.288 1.583.721Diğer Borçlar1.055.662 2.362.566İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.055.662 2.362.566Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 1.499.241 1.394.682Kısa Vadeli Karşılıklar4.697.002 4.958.839Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 510.380 244.896Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 4.186.622 4.713.943ARA TOPLAM642.228.697 233.621.414TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER642.228.697 233.621.414UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar161.939 534.850İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar161.894 534.806Banka Kredileri12 161.894 534.806İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar45 44Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar9 45 44Uzun Vadeli Karşılıklar1.072.502 715.554Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 1.072.502 715.554Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 166.768 254.963TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.401.209 1.505.367TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER643.629.906 235.126.781ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar72.031.653 46.339.385Ödenmiş Sermaye16 40.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-222.455 -250.269Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-222.455 -250.269Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -222.455 -250.269Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler2.450.490 1.969.824Yasal Yedekler16 2.450.490 1.969.824Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 19.139.164 9.957.270Net Dönem Karı veya Zararı10.664.454 9.662.560TOPLAM ÖZKAYNAKLAR72.031.653 46.339.385TOPLAM KAYNAKLAR715.661.559 281.466.166Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / ZararlarıDiğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2 3.349.102 392.916 6.608.168 -7.001.084Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-14.482 5.576.539 5.562.057 5.562.057Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -277.407 1.969.824 9.957.270 5.576.539 42.226.226 42.226.226Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -250.269 1.969.824 9.957.270 9.662.560 46.339.385 46.339.385Transferler480.666 9.181.894 -9.662.560Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)27.811 10.664.454 10.692.265 10.692.265Sermaye Arttırımı15.000.000 15.000.000 15.000.000Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 -222.458 2.450.490 19.139.167 10.664.454 72.031.653 72.031.653Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)10.664.454 5.576.539DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar34.767 -18.103Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar16 34.767 -18.103Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-6.953 3.621Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları22 -6.953 3.621Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.814 -14.482TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)10.692.268 5.562.057Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar