***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
29.07.2022 18:43
***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 567.310.783 192.182.863
Satışların Maliyeti
17 -523.654.033 -168.824.527
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
43.656.750 23.358.336
BRÜT KAR (ZARAR)
43.656.750 23.358.336
Genel Yönetim Giderleri
18 -23.027.377 -12.264.687
Pazarlama Giderleri
18 -7.154.974 -6.463.426
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 7.741.563 5.267.945
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.620.090 -673.784
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
19.595.872 9.224.384
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
19.595.872 9.224.384
Finansman Gelirleri
21 1.825.407 1.431.912
Finansman Giderleri
21 -7.889.971 -3.353.122
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.531.308 7.303.174
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.866.854 -1.726.635
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -3.272.561 -1.773.882
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 405.707 47.247
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.664.454 5.576.539
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.664.454 5.576.539
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.664.454 5.576.539
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.793.864 10.876.196
Dönem Karı (Zararı)
10.664.454 5.576.539
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.763.530 2.417.981
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11,12 735.755 1.085.664
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 128.396
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
128.396
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
657.199 404.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 657.199 236.832
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
167.634
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 -1.496.278 -927.180
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 2.866.854 1.726.635
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
308.728 4.969.108
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -14.584 -4.176.737
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-348.806.037 18.181.997
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -30.086 -27.070
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -348.775.951 18.209.067
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.178.082 -4.105.995
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -9.178.082 -4.105.995
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -617.777 -699.914
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
360.419.865 -3.032.609
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8,4 17.864 -177.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 360.402.001 -2.855.609
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 339.567 -282.202
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.306.903 -241.583
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -1.306.903 -241.583
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-527.321 -673.849
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14,9 -527.321 -673.849
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
13.736.712 12.963.628
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -108.141
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -2.942.848 -1.979.291
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-834.884 -1.065.323
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-834.884 -1.065.323
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 -573.395 -1.026.315
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 -261.489 -39.008
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
65.883.913 12.418.554
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.453.564 12.000.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
7 49.453.564 12.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-105.059 -804.531
Alınan Faiz
21 1.535.408 1.223.085
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 15.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
75.842.893 22.229.427
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
75.842.893 22.229.427
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 83.347.762 77.654.447
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
159.190.655 99.883.874
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 159.190.655 83.347.762
Finansal Yatırımlar
37.658 23.074
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
6 37.658 23.074
Ticari Alacaklar
526.407.703 177.631.849
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 944 1.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 526.406.759 177.630.808
Diğer Alacaklar
24.285.867 15.107.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 24.285.867 15.107.785
Peşin Ödenmiş Giderler
741.146 77.953
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 741.146 77.953
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 225.154
ARA TOPLAM
710.663.029 276.413.577
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
710.663.029 276.413.577
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
6 159.715 159.715
Maddi Duran Varlıklar
11 3.411.775 3.414.278
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 596.014 1.080.372
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 494.871 372.628
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 336.155 25.596
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.998.530 5.052.589
TOPLAM VARLIKLAR
715.661.559 281.466.166
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
101.035.580 51.723.547
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
101.035.580 51.723.547
Banka Kredileri
7 100.503.564 51.050.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
532.016 673.547
Ticari Borçlar
532.017.924 171.598.059
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 59.087 41.223
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 531.958.837 171.556.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.923.288 1.583.721
Diğer Borçlar
1.055.662 2.362.566
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.055.662 2.362.566
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 1.499.241 1.394.682
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.697.002 4.958.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 510.380 244.896
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.186.622 4.713.943
ARA TOPLAM
642.228.697 233.621.414
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
642.228.697 233.621.414
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
161.939 534.850
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
161.894 534.806
Banka Kredileri
12 161.894 534.806
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
45 44
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 45 44
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.072.502 715.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.072.502 715.554
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 166.768 254.963
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.401.209 1.505.367
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
643.629.906 235.126.781
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
72.031.653 46.339.385
Ödenmiş Sermaye
16 40.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-222.455 -250.269
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-222.455 -250.269
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -222.455 -250.269
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.450.490 1.969.824
Yasal Yedekler
16 2.450.490 1.969.824
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 19.139.164 9.957.270
Net Dönem Karı veya Zararı
10.664.454 9.662.560
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
72.031.653 46.339.385
TOPLAM KAYNAKLAR
715.661.559 281.466.166
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2 3.349.102 392.916 6.608.168 -7.001.084
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.482 5.576.539 5.562.057 5.562.057
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -277.407 1.969.824 9.957.270 5.576.539 42.226.226 42.226.226
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -250.269 1.969.824 9.957.270 9.662.560 46.339.385 46.339.385
Transferler
480.666 9.181.894 -9.662.560
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.811 10.664.454 10.692.265 10.692.265
Sermaye Arttırımı
15.000.000 15.000.000 15.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 -222.458 2.450.490 19.139.167 10.664.454 72.031.653 72.031.653
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.664.454 5.576.539
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
34.767 -18.103
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
16 34.767 -18.103
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-6.953 3.621
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
22 -6.953 3.621
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.814 -14.482
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.692.268 5.562.057
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0