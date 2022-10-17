***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor
17.10.2022 18:34
***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 943.848.732 486.900.226
Satışların Maliyeti
17 -862.600.580 -454.256.559
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
81.248.152 32.643.667
BRÜT KAR (ZARAR)
81.248.152 32.643.667
Genel Yönetim Giderleri
18 -36.854.687 -18.975.450
Pazarlama Giderleri
18 -11.336.797 -9.170.542
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 10.607.954 7.967.956
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -2.777.069 -553.871
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
40.887.553 11.911.760
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
40.887.553 11.911.760
Finansman Gelirleri
21 3.482.987 3.936.680
Finansman Giderleri
21 -14.901.769 -5.982.718
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.468.771 9.865.722
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.978.011 -2.192.139
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -7.091.248 -2.234.079
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 113.237 41.940
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
22.490.760 7.673.583
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.490.760 7.673.583
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
22.490.760 7.673.583
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-92.908.580 -25.160.855
Dönem Karı (Zararı)
22.490.760 7.673.583
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.522.654 1.333.941
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.12 1.135.709 1.659.106
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
416.806
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
416.806
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
601.886 371.623
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 569.967 359.875
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
31.919 11.748
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 -3.192.952 -3.305.733
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 6.978.011 2.192.139
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-115.611.812 -30.980.684
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6 -20.084.899 -248.668
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-306.418.053 -51.652.965
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
4 -2.875 9.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -306.415.178 -51.662.907
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.011.398 -7.664.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -7.011.398 -7.664.557
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -1.025.174 -631.891
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
222.628.980 30.112.447
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8.4 24.368 -177.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 222.604.612 30.289.447
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -831.292 -253.411
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.169.484 -249.126
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -1.169.484 -249.126
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.700.492 -392.513
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 9 -1.700.492 -392.513
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-87.598.398 -21.973.160
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-285.512
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.310.182 -2.902.183
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.094.450 -1.394.964
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-1.094.450 -1.394.964
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 -832.961 -1.125.730
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 -261.489 -269.234
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
100.972.269 14.521.032
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
82.911.489 12.000.000
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
7 82.911.489 12.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-132.172 -1.206.797
Alınan Faiz
21 3.192.952 3.727.829
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 15.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.969.239 -12.034.787
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.969.239 -12.034.787
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
83.347.762 77.654.447
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
90.317.001 65.619.660
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 90.317.001 83.347.762
Finansal Yatırımlar
20.107.973 23.074
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
6 20.105.739 0
Diğer Finansal Yatırımlar
6 2.234 23.074
Ticari Alacaklar
484.049.901 177.631.849
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 3.916 1.041
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 484.045.985 177.630.808
Diğer Alacaklar
22.119.183 15.107.785
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 22.119.183 15.107.785
Peşin Ödenmiş Giderler
1.103.127 77.953
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.103.127 77.953
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 0 225.154
ARA TOPLAM
617.697.185 276.413.577
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
617.697.185 276.413.577
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
159.715 159.715
Diğer Finansal Yatırımlar
6 159.715 159.715
Maddi Duran Varlıklar
3.361.632 3.414.278
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 3.361.632 3.414.278
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 504.183 1.080.372
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 427.691 372.628
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 284.476 25.596
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.737.697 5.052.589
TOPLAM VARLIKLAR
622.434.882 281.466.166
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 134.417.335 51.723.547
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
133.961.489 51.050.000
Banka Kredileri
7 133.961.489 51.050.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
455.846 673.547
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
455.846 673.547
Ticari Borçlar
394.227.039 171.598.059
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 65.591 41.223
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 394.161.448 171.556.836
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 752.429 1.583.721
Diğer Borçlar
1.193.081 2.362.566
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 1.193.081 2.362.566
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 2.950.594 1.394.682
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.393.671 4.958.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 348.301 244.896
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
14 3.045.370 4.713.943
ARA TOPLAM
536.934.149 233.621.414
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
536.934.149 233.621.414
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
87.867 534.850
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
87.867 534.850
Banka Kredileri
9 45 44
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
87.822 534.806
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.323.291 715.554
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.323.291 715.554
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 372.371 254.963
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.783.529 1.505.367
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
538.717.678 235.126.781
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
83.717.204 46.339.385
Ödenmiş Sermaye
16 40.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-363.210 -250.269
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
16 -363.210 -250.269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.450.490 1.969.824
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
16 2.450.490 1.969.824
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 19.139.164 9.957.270
Net Dönem Karı veya Zararı
22.490.760 9.662.560
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
83.717.204 46.339.385
TOPLAM KAYNAKLAR
622.434.882 281.466.166
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı Zararı
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -262.925 1.576.908 3.349.102 7.001.084 36.664.169 36.664.169
Transferler
392.916 6.608.168 -7.001.084
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-166.756 7.673.583 7.506.827 7.506.827
Dönem Sonu Bakiyeler
25.000.000 -429.681 1.969.827 9.957.270 7.673.583 44.170.996 44.170.996
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -250.269 1.969.824 9.957.270 9.662.560 46.339.385 46.339.385
Diğer Düzeltmeler
0
Transferler
480.666 9.181.894 -9.662.560
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-112.941 22.490.760 22.377.819 22.377.819
Sermaye Arttırımı
15.000.000 15.000.000 15.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 -363.210 2.450.490 19.139.164 22.490.760 83.717.204 83.717.204
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.490.760 7.673.583
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-141.176 -208.445
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
16 -141.176 -208.445
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
28.235 41.689
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
28.235 41.689
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
22 28.235 41.689
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-112.941 -166.756
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.377.819 7.506.827
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
22.377.819 7.506.827
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072569
BIST