***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 943.848.732 486.900.226Satışların Maliyeti17 -862.600.580 -454.256.559TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)81.248.152 32.643.667BRÜT KAR (ZARAR)81.248.152 32.643.667Genel Yönetim Giderleri18 -36.854.687 -18.975.450Pazarlama Giderleri18 -11.336.797 -9.170.542Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 10.607.954 7.967.956Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -2.777.069 -553.871ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)40.887.553 11.911.760FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)40.887.553 11.911.760Finansman Gelirleri21 3.482.987 3.936.680Finansman Giderleri21 -14.901.769 -5.982.718SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)29.468.771 9.865.722Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-6.978.011 -2.192.139Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -7.091.248 -2.234.079Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 113.237 41.940SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)22.490.760 7.673.583DÖNEM KARI (ZARARI)22.490.760 7.673.583Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları22.490.760 7.673.583Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-92.908.580 -25.160.855Dönem Karı (Zararı)22.490.760 7.673.583Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler5.522.654 1.333.941Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11.12 1.135.709 1.659.106Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler416.806Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler416.806Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler601.886 371.623Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 569.967 359.875Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler31.919 11.748Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler21 -3.192.952 -3.305.733Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 6.978.011 2.192.139İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-115.611.812 -30.980.684Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -20.084.899 -248.668Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-306.418.053 -51.652.965İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -2.875 9.942İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -306.415.178 -51.662.907Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.011.398 -7.664.557İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -7.011.398 -7.664.557Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -1.025.174 -631.891Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler222.628.980 30.112.447İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8.4 24.368 -177.000İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 222.604.612 30.289.447Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 -831.292 -253.411Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.169.484 -249.126İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 -1.169.484 -249.126İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.700.492 -392.513Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 9 -1.700.492 -392.513Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-87.598.398 -21.973.160Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-285.512Vergi İadeleri (Ödemeleri)-5.310.182 -2.902.183YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.094.450 -1.394.964Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-1.094.450 -1.394.964Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11 -832.961 -1.125.730Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 -261.489 -269.234FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI100.972.269 14.521.032Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri82.911.489 12.000.000Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri7 82.911.489 12.000.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-132.172 -1.206.797Alınan Faiz21 3.192.952 3.727.829Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)16 15.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.969.239 -12.034.787NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.969.239 -12.034.787DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ83.347.762 77.654.447DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ90.317.001 65.619.660Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 90.317.001 83.347.762Finansal Yatırımlar20.107.973 23.074Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar6 20.105.739 0Diğer Finansal Yatırımlar6 2.234 23.074Ticari Alacaklar484.049.901 177.631.849İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 3.916 1.041İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 484.045.985 177.630.808Diğer Alacaklar22.119.183 15.107.785İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 22.119.183 15.107.785Peşin Ödenmiş Giderler1.103.127 77.953İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 1.103.127 77.953Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 0 225.154ARA TOPLAM617.697.185 276.413.577TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR617.697.185 276.413.577DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar159.715 159.715Diğer Finansal Yatırımlar6 159.715 159.715Maddi Duran Varlıklar3.361.632 3.414.278Tesis, Makine ve Cihazlar11 3.361.632 3.414.278Kullanım Hakkı Varlıkları12 504.183 1.080.372Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 427.691 372.628Ertelenmiş Vergi Varlığı22 284.476 25.596TOPLAM DURAN VARLIKLAR4.737.697 5.052.589TOPLAM VARLIKLAR622.434.882 281.466.166KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 134.417.335 51.723.547İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar133.961.489 51.050.000Banka Kredileri7 133.961.489 51.050.000İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar455.846 673.547Kiralama İşlemlerinden Borçlar455.846 673.547Ticari Borçlar394.227.039 171.598.059İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 65.591 41.223İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 394.161.448 171.556.836Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 752.429 1.583.721Diğer Borçlar1.193.081 2.362.566İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.193.081 2.362.566Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 2.950.594 1.394.682Kısa Vadeli Karşılıklar3.393.671 4.958.839Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 348.301 244.896Sigortacılık Teknik Karşılıkları14 3.045.370 4.713.943ARA TOPLAM536.934.149 233.621.414TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER536.934.149 233.621.414UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar87.867 534.850İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar87.867 534.850Banka Kredileri9 45 44Kiralama İşlemlerinden Borçlar87.822 534.806Uzun Vadeli Karşılıklar1.323.291 715.554Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 1.323.291 715.554Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 372.371 254.963TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.783.529 1.505.367TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER538.717.678 235.126.781ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar83.717.204 46.339.385Ödenmiş Sermaye16 40.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-363.210 -250.269Diğer Kazançlar (Kayıplar)16 -363.210 -250.269Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.450.490 1.969.824Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar16 2.450.490 1.969.824Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 19.139.164 9.957.270Net Dönem Karı veya Zararı22.490.760 9.662.560TOPLAM ÖZKAYNAKLAR83.717.204 46.339.385TOPLAM KAYNAKLAR622.434.882 281.466.166Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı ZararıGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -262.925 1.576.908 3.349.102 7.001.084 36.664.169 36.664.169Transferler392.916 6.608.168 -7.001.084Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-166.756 7.673.583 7.506.827 7.506.827Dönem Sonu Bakiyeler25.000.000 -429.681 1.969.827 9.957.270 7.673.583 44.170.996 44.170.996Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -250.269 1.969.824 9.957.270 9.662.560 46.339.385 46.339.385Diğer DüzeltmelerTransferler480.666 9.181.894 -9.662.560Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-112.941 22.490.760 22.377.819 22.377.819Sermaye Arttırımı15.000.000 15.000.000 15.000.000Dönem Sonu Bakiyeler40.000.000 -363.210 2.450.490 19.139.164 22.490.760 83.717.204 83.717.204Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)22.490.760 7.673.583DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-141.176 -208.445Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)16 -141.176 -208.445Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar28.235 41.689Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar28.235 41.689Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)22 28.235 41.689DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-112.941 -166.756TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.377.819 7.506.827Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları22.377.819 7.506.827http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072569BIST