***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
15.04.2024 14:12
***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Hatalı ISIN bilidirimi yapılmıştır Aynı Süreç yeni ISIN ile devam ettirilecektir.
İptal Edilen Süreç
Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı (Faiz İçeren)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271807
BIST
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16:309.754
En Düşük
|Değişim
|: -0,62%
|| -60,50
|Açılış
|: 9.759
|
|Önceki Kapanış
|: 9.814
|
9.683
En Yüksek
9.824
16:3032,4128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0563
|Açılış
|: 32,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,5796
En Düşük
32,2589
16:3034,5168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0876
|Açılış
|: 34,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,8027
En Düşük
34,4011
16:302.453,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 14,64
|Açılış
|: 2.451,96
|
|Önceki Kapanış
|: 2.438,65
|
2.471,97
En Düşük
2.437,19
BIST En Aktif Hisseler16:30
|LUKSK
|122,10
|39.409.098
|% 10,00
|
|GOLTS
|534,00
|989.462.977
|% 9,99
|
|FLAP
|10,68
|135.123.172
|% 9,99
|
|RYGYO
|30,64
|226.003.895
|% 9,98
|
|PKART
|81,55
|48.909.167
|% 9,98
|
|GRNYO
|12,90
|258.224.977
|% -9,98
|
|DOBUR
|155,80
|53.846.425
|% -9,21
|
|FONET
|23,96
|47.888.818
|% -7,35
|
|ERSU
|43,88
|34.453.116
|% -7,03
|
|KENT
|1.298,00
|17.498.538
|% -6,42
|
|THYAO
|301,75
|9.338.790.682
|% -2,43
|
|ISCTR
|12,83
|4.449.449.473
|% -0,08
|
|YKBNK
|31,86
|4.420.479.919
|% 0,95
|
|TUPRS
|186,50
|4.199.766.065
|% -1,01
|
|AKBNK
|57,95
|3.442.213.010
|% 2,20
|
|ZOREN
|5,89
|2.145.286.790
|% 1,55
|
|ISCTR
|12,83
|4.449.449.473
|% -0,08
|
|ODAS
|9,62
|1.710.962.916
|% 4,00
|
|EKGYO
|10,89
|1.645.505.452
|% 1,30
|
|YKBNK
|31,86
|4.420.479.919
|% 0,95
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,4066
|32,4128
|% 0,17
|
|Euro
|34,5036
|34,5168
|% 0,25
|
|Sterlin
|40,3947
|40,5972
|% 0,10
|
|Frank
|35,4165
|35,5940
|% -0,11
|
|Riyal
|8,6292
|8,6724
|% -0,13
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,45
|28,48
|% 0,66
|
|Platin
|968,27
|970,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.028,60
|1.034,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,64
|89,64
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.344,88
|2.345,28
|% 0,66
|