***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniHatalı ISIN bilidirimi yapılmıştır Aynı Süreç yeni ISIN ile devam ettirilecektir.İptal Edilen SüreçPay Dışında Sermaye Piyasası Aracı (Faiz İçeren)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271807BIST