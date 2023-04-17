***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
17.04.2023 15:41
***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 15.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihracı başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2023 tarih ve 23/488 sayılı toplantısında ihraç tavanının 30.000.000 TL olarak belirlenmesi suretiyle olumlu karşılanmıştır. Şirketimiz tarafından 30.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki ile başvuru formu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139244
BIST
16:035.093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,15
|Açılış
|: 5.112
|
|Önceki Kapanış
|: 5.093
|
5.138
En Düşük
5.068
16:0319,3822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0319
|Açılış
|: 20,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0750
|
19,5831
En Düşük
19,3356
16:0321,2525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0313
|Açılış
|: 21,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0400
|
21,5489
En Düşük
21,2400
16:031.246,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,26
|Açılış
|: 1.246,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.247,12
|
1.262,33
En Düşük
1.243,57
BIST En Aktif Hisseler16:03
|KOZAL
|24,64
|2.744.436.525
|% 10,00
|
|CVKMD
|139,70
|4.988.827
|% 10,00
|
|KOZAA
|49,54
|1.362.721.351
|% 9,99
|
|KOPOL
|32,58
|4.058.425
|% 9,99
|
|BURCE
|82,15
|132.029.830
|% 9,97
|
|LIDER
|108,00
|35.308.945
|% -10,00
|
|DGGYO
|34,56
|19.921.868
|% -8,18
|
|IMASM
|405,00
|97.049.524
|% -8,06
|
|BALAT
|17,00
|1.378.328
|% -8,06
|
|ATSYH
|100,00
|2.093.540
|% -7,41
|
|KOZAL
|24,64
|2.744.436.525
|% 10,00
|
|THYAO
|134,50
|2.691.934.102
|% 0,07
|
|KOZAA
|49,54
|1.362.721.351
|% 9,99
|
|HEKTS
|29,48
|1.189.463.332
|% 3,80
|
|EREGL
|35,40
|1.185.584.444
|% -0,84
|
|KOZAL
|24,64
|2.744.436.525
|% 10,00
|
|EKGYO
|6,83
|745.959.287
|% -0,58
|
|ISCTR
|12,13
|952.273.444
|% 0,08
|
|SKBNK
|2,47
|177.681.868
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,22
|714.744.842
|% -0,39
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3783
|19,3822
|% 0,16
|
|Euro
|21,2381
|21,2525
|% -0,15
|
|Sterlin
|23,9798
|24,1001
|% 0,12
|
|Frank
|21,5530
|21,6828
|% -0,05
|
|Riyal
|5,1513
|5,1771
|% 0,16
|
|16:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|0,30
|
|Cumhuriyet
|8.738
|8.870
|-28,00
|
|Tam
|8.773
|8.855
|64,00
|
|Yarım
|4.285
|4.333
|31,00
|
|Çeyrek
|2.142
|2.166
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,83
|15,85
|0,06
|