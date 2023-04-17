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***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi

17.04.2023 15:41
***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi


***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

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Açıklamalar

   Şirketimizin 15.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihracı başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2023 tarih ve 23/488 sayılı toplantısında ihraç tavanının 30.000.000 TL olarak belirlenmesi suretiyle olumlu karşılanmıştır. Şirketimiz tarafından 30.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki ile başvuru formu ekte yer almaktadır. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139244


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Yarım 4.285 4.333 31,00  
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