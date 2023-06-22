***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
22.06.2023 15:33
***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 24.05.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihracı başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2023 tarih ve 35/740 sayılı toplantısında ihraç tavanının 50.000.000 TL olarak belirlenmesi suretiyle olumlu karşılanmıştır. Şirketimiz tarafından 50.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki ile başvuru formu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161197
BIST
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18:055.428
En Düşük
|Değişim
|: 4,65%
|| 241,43
|Açılış
|: 5.200
|
|Önceki Kapanış
|: 5.187
|
5.153
En Yüksek
5.435
18:0524,6832
En Yüksek
|Değişim
|: 4,74%
|| 1,1168
|Açılış
|: 24,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2400
|
24,8160
En Düşük
23,4314
18:0527,0125
En Yüksek
|Değişim
|: 4,50%
|| 1,1636
|Açılış
|: 26,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
27,4126
En Düşük
25,6253
18:051.524,97
En Yüksek
|Değişim
|: 4,12%
|| 60,38
|Açılış
|: 1.524,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.464,59
|
1.527,43
En Düşük
1.456,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|40,48
|115.854.490
|% 10,00
|
|SELGD
|6,60
|4.810.373
|% 10,00
|
|POLTK
|3.049,20
|59.753.135
|% 10,00
|
|VKFYO
|22,66
|61.403.350
|% 10,00
|
|UZERB
|255,20
|1.801.134
|% 10,00
|
|BURVA
|66,15
|39.368.716
|% -10,00
|
|BMSTL
|48,88
|116.480.876
|% -9,98
|
|PAMEL
|128,00
|123.966.646
|% -7,91
|
|INGRM
|605,00
|14.035.912
|% -7,21
|
|PRKME
|17,97
|246.841.390
|% -7,04
|
|THYAO
|180,30
|12.651.158.587
|% 6,43
|
|AKBNK
|19,19
|8.413.814.506
|% -0,62
|
|YKBNK
|12,41
|5.903.833.874
|% -0,32
|
|GARAN
|30,36
|4.749.832.868
|% 0,86
|
|ISCTR
|13,24
|3.827.472.709
|% 1,07
|
|YKBNK
|12,41
|5.903.833.874
|% -0,32
|
|AKBNK
|19,19
|8.413.814.506
|% -0,62
|
|ISCTR
|13,24
|3.827.472.709
|% 1,07
|
|EKGYO
|6,86
|1.574.391.499
|% 5,21
|
|GARAN
|30,36
|4.749.832.868
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|24,6579
|24,6832
|% 4,74
|
|Euro
|26,9250
|27,0125
|% 4,50
|
|Sterlin
|31,4398
|31,5975
|% 4,80
|
|Frank
|27,4787
|27,6443
|% 4,53
|
|Riyal
|6,5753
|6,6083
|% 4,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.914
|-19,01
|
|Altın Gr.
|1.519
|1.519
|54,26
|
|Cumhuriyet
|9.937
|10.087
|374,00
|
|Tam
|9.868
|10.157
|407,25
|
|Yarım
|4.806
|4.998
|227,00
|
|Çeyrek
|2.411
|2.499
|113,00
|
|Gümüş.Ons
|22,41
|22,44
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|17,77
|17,79
|0,61
|
|B. Petrol
|74,22
|74,22
|-2,90
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TKFEN
Yüzde 8.11 oranında artışla 36.00 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 690, 508 adet işlem
-
17:58PASEU
Yüzde 9.97 oranında artışla 36.40 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 312, 414 adet işlem
-
17:57ARCLK
Yüzde 8.25 oranında artışla 120.70 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 760, 703 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, SISE, KRDMD
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 201, 59 artarak (% 4.31 ) 4, 875