***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi









***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.08.2023 -14.08.2023-06.10.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorçlanma aracı ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte sunulmuştur.Kamuoyuna saygıyla duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201393BIST