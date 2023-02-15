Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

15.02.2023 12:37
***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Başvuru Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 14.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.02.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli toplantısında, Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin esas sözleşmesinin 18. maddesinin verdiği yetkiye istinaden Şirketimizin 200.000.000(İkiyüzmilyon) Türk Lirası'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edeceği borçlanma araçlarına ilişkin yeni bir ihraç tavanı ve bu amaçla hazırlanan ihraç belgesinin onayı talepleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir. Kararımıza istinaden bugün itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul A.Ş'ye başvuruda bulunulmuştur. Süreç hakkında gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113499


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:234.949
Değişim :  9,84% |  443,21
Açılış :  4.769  
Önceki Kapanış :  4.505  
En Yüksek
4.949 En Düşük
4.505
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BIMAS 132,00 629.750.563 % 10,00  
EGEEN 5.102,90 109.642.814 % 10,00  
BJKAS 6,60 28.180.891 % 10,00  
AKBNK 16,17 956.102.468 % 10,00  
HKTM 55,55 25.337.430 % 10,00  
daha fazla
15:21 Alış Satış %  
Dolar 18,8473 18,8502 % 0,08  
Euro 20,1916 20,1971 % -0,19  
Sterlin 22,6679 22,7816 % -0,86  
Frank 20,3578 20,4804 % 0,01  
Riyal 5,0085 5,0336 % 0,08  
daha fazla
15:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.835 1.836 -20,40  
Altın Gr. 1.112 1.113 -10,94  
Cumhuriyet 7.510 7.623 -125,00  
Tam 7.550 7.605 -113,00  
Yarım 3.688 3.722 -54,00  
Çeyrek 1.844 1.861 -27,00  
Gümüş.Ons 21,53 21,56 -0,34  
Gümüş Gr. 13,05 13,06 -0,19  
B. Petrol 85,24 85,24 -0,34  
Seans Raporu 15:21
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru