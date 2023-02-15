***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
15.02.2023 12:37
***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Tavanına İlişkin Başvuru Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.02.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2023 tarihli toplantısında, Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirketimizin esas sözleşmesinin 18. maddesinin verdiği yetkiye istinaden Şirketimizin 200.000.000(İkiyüzmilyon) Türk Lirası'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edeceği borçlanma araçlarına ilişkin yeni bir ihraç tavanı ve bu amaçla hazırlanan ihraç belgesinin onayı talepleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir. Kararımıza istinaden bugün itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul A.Ş'ye başvuruda bulunulmuştur. Süreç hakkında gelişmeleri önümüzdeki dönemde kamuoyu ile paylaşacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113499
BIST
15:234.949
En Yüksek
|Değişim
|: 9,84%
|| 443,21
|Açılış
|: 4.769
|
|Önceki Kapanış
|: 4.505
|
4.949
En Düşük
4.505
15:2318,8487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0141
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0820
|
19,1291
En Düşük
18,8009
15:2320,1990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0368
|Açılış
|: 20,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5300
|
20,5344
En Düşük
20,1388
15:231.112,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -10,74
|Açılış
|: 1.112,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123,53
|
1.135,72
En Düşük
1.110,37
BIST En Aktif Hisseler15:21
|BIMAS
|132,00
|629.750.563
|% 10,00
|
|EGEEN
|5.102,90
|109.642.814
|% 10,00
|
|BJKAS
|6,60
|28.180.891
|% 10,00
|
|AKBNK
|16,17
|956.102.468
|% 10,00
|
|HKTM
|55,55
|25.337.430
|% 10,00
|
|YBTAS
|85.158,70
|1.517.075
|% -3,01
|
|KUVVA
|42,00
|649.758
|% 0,00
|
|ISATR
|355.021,20
|355.021
|% 0,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|THYAO
|139,90
|2.786.171.581
|% 9,98
|
|ASELS
|58,20
|2.633.332.866
|% 9,92
|
|KOZAL
|543,60
|1.656.579.588
|% 10,00
|
|EREGL
|41,32
|1.260.941.549
|% 9,95
|
|SISE
|42,70
|1.071.744.621
|% 9,99
|
|ALBRK
|3,46
|399.400.528
|% 9,49
|
|AKGRT
|2,99
|265.891.388
|% 3,82
|
|BSOKE
|6,07
|510.312.767
|% 5,57
|
|YKBNK
|8,94
|698.037.928
|% 9,96
|
|SKBNK
|2,57
|162.595.198
|% 9,83
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8473
|18,8502
|% 0,08
|
|Euro
|20,1916
|20,1971
|% -0,19
|
|Sterlin
|22,6679
|22,7816
|% -0,86
|
|Frank
|20,3578
|20,4804
|% 0,01
|
|Riyal
|5,0085
|5,0336
|% 0,08
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-20,40
|
|Altın Gr.
|1.112
|1.113
|-10,94
|
|Cumhuriyet
|7.510
|7.623
|-125,00
|
|Tam
|7.550
|7.605
|-113,00
|
|Yarım
|3.688
|3.722
|-54,00
|
|Çeyrek
|1.844
|1.861
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|21,53
|21,56
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|13,05
|13,06
|-0,19
|
|B. Petrol
|85,24
|85,24
|-0,34
|
Seans Raporu
15:21
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15:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, TAVHL, ODAS
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