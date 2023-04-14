***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
14.04.2023 18:19
***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.04.2023
İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 15.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihracı başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2023 tarih ve 23/488 sayılı toplantısında ihraç tavanının 30.000.000 TL olarak belirlenmesi suretiyle olumlu karşılanmıştır. Şirketimiz tarafından 30.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki ile başvuru formu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 BASVURU FORMU.pdf
EK: 2 IHRAC BELGESI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138813
BIST
18:055.093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -42,67
|Açılış
|: 5.143
|
|Önceki Kapanış
|: 5.136
|
5.177
En Düşük
5.093
18:0519,3691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0503
|Açılış
|: 20,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6850
|
19,3974
En Düşük
19,2983
18:0521,3178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0360
|Açılış
|: 22,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,7400
|
21,4832
En Düşük
21,2519
18:051.244,63
En Yüksek
|Değişim
|: -1,87%
|| -23,69
|Açılış
|: 1.244,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.268,31
|
1.273,60
En Düşük
1.240,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARZUM
|22,00
|20.701.347
|% 10,00
|
|IMASM
|440,50
|121.447.670
|% 9,99
|
|BVSAN
|63,85
|388.365.525
|% 9,99
|
|SKTAS
|3,97
|31.768.782
|% 9,97
|
|CVKMD
|127,00
|3.102.356
|% 9,96
|
|ETILR
|14,31
|163.787.716
|% -10,00
|
|EDIP
|8,50
|92.748.918
|% -9,96
|
|EUYO
|5,98
|6.274.968
|% -9,94
|
|GEREL
|16,46
|42.711.187
|% -7,53
|
|DIRIT
|7,50
|1.213.065
|% -7,41
|
|THYAO
|134,40
|3.420.658.505
|% -1,97
|
|KOZAL
|22,40
|3.385.793.342
|% -1,67
|
|GESAN
|85,90
|2.798.356.602
|% 1,78
|
|EREGL
|35,70
|1.944.588.515
|% -1,65
|
|KOZAA
|45,04
|1.690.005.488
|% 2,55
|
|KOZAL
|22,40
|3.385.793.342
|% -1,67
|
|EKGYO
|6,87
|1.004.816.480
|% -1,86
|
|ISCTR
|12,12
|1.401.806.239
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,86
|94.762.494
|% -2,27
|
|YKBNK
|10,26
|1.111.845.974
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3614
|19,3691
|% 0,26
|
|Euro
|21,2787
|21,3178
|% -0,17
|
|Sterlin
|23,9511
|24,0712
|% -0,77
|
|Frank
|21,5412
|21,6709
|% -0,49
|
|Riyal
|5,1469
|5,1727
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.003
|2.003
|-37,44
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|-24,15
|
|Cumhuriyet
|8.793
|8.926
|104,00
|
|Tam
|8.730
|8.852
|61,00
|
|Yarım
|4.264
|4.332
|30,00
|
|Çeyrek
|2.132
|2.166
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,38
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|15,72
|15,73
|-0,33
|
|B. Petrol
|86,27
|86,27
|0,18
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GEREL
Yüzde -7.13 oranında düşüşle 16.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 406, 177 adet işlem
-
17:58POLTK
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 2, 104.70 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 472 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 5, 104 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 62 altında . İşlem hacmi 43, 998.00 milyon TL de
-
17:57CRFSA
Yüzde -4.15 oranında düşüşle 61.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 074, 459 adet işlem
-
17:55CRFSA
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 61.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 067, 896 adet işlem