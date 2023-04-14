***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç Belgesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 14.04.2023İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk AçıklamalarŞirketimizin 15.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihracı başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2023 tarih ve 23/488 sayılı toplantısında ihraç tavanının 30.000.000 TL olarak belirlenmesi suretiyle olumlu karşılanmıştır. Şirketimiz tarafından 30.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve eki ile başvuru formu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 BASVURU FORMU.pdfEK: 2 IHRAC BELGESI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138813BIST