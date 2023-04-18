***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
18.04.2023 11:47
***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı SPK Onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 15.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 13.04.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.04.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 15.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edeceği borçlanma aracı ihracı başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.04.2023 tarih ve 23/488 sayılı toplantısında 30.000.000 TL ihraç tavanı tutarıyla onaylanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139597
BIST
13:255.055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -4,42
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.105
En Düşük
5.043
13:2519,4018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 20,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,6779
En Düşük
19,3667
13:2521,3084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1166
|Açılış
|: 22,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,6002
En Düşük
21,1634
13:251.248,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,97
|Açılış
|: 1.248,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.267,19
En Düşük
1.242,17
BIST En Aktif Hisseler13:25
|BRSAN
|133,10
|281.272.835
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|25.396.838
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|12.467.330
|% 9,94
|
|KERVN
|1,00
|2.186.869
|% 9,89
|
|GLYHO
|8,48
|197.216.971
|% 8,72
|
|IMASM
|57,15
|43.099.221
|% -9,91
|
|SNKRN
|25,30
|441.281
|% -5,95
|
|KLRHO
|27,82
|60.933.237
|% -5,69
|
|LIDER
|102,50
|35.961.330
|% -5,09
|
|AYCES
|82,10
|16.566.506
|% -4,87
|
|KOZAL
|25,14
|4.596.871.422
|% 2,03
|
|THYAO
|136,30
|2.179.320.525
|% 0,44
|
|KOZAA
|50,00
|2.066.285.671
|% 0,93
|
|ASELS
|52,55
|929.520.954
|% 0,96
|
|EREGL
|35,04
|903.933.657
|% -0,28
|
|KOZAL
|25,14
|4.596.871.422
|% 2,03
|
|EKGYO
|6,80
|458.638.587
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,05
|670.912.021
|% 0,33
|
|YKBNK
|10,25
|526.585.718
|% 0,99
|
|DZGYO
|3,30
|135.302.056
|% 6,80
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3971
|19,4018
|% 0,05
|
|Euro
|21,2977
|21,3084
|% 0,55
|
|Sterlin
|24,0428
|24,1634
|% 0,57
|
|Frank
|21,5508
|21,6806
|% 0,36
|
|Riyal
|5,1565
|5,1824
|% 0,14
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.004
|2.004
|8,92
|
|Altın Gr.
|1.249
|1.249
|6,50
|
|Cumhuriyet
|8.788
|8.921
|34,00
|
|Tam
|8.826
|8.943
|5,00
|
|Yarım
|4.311
|4.372
|3,00
|
|Çeyrek
|2.155
|2.186
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,12
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,64
|15,65
|0,05
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|-0,26
|