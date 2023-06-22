***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı SPK Onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 22.05.2023İhraç Tavanı Tutarı 50.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 24.05.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 21.06.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.06.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin 24.05.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edeceği borçlanma aracı ihracı başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2023 tarih ve 35/740 sayılı toplantısında 50.000.000 TL ihraç tavanı tutarı onaylanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161192BIST