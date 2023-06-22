***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
22.06.2023 15:08
***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı SPK Onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.05.2023
İhraç Tavanı Tutarı 50.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 24.05.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 21.06.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 20.06.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24.05.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edeceği borçlanma aracı ihracı başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2023 tarih ve 35/740 sayılı toplantısında 50.000.000 TL ihraç tavanı tutarı onaylanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161192
BIST