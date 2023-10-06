***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı SPK Onayı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 07.08.2023İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 14.08.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 05.10.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 04.10.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin, borçlanma aracı ihracına yönelik olarak almış olduğu 07.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul AŞ'ye başvuruda bulunulmuş ve gerekli özel durum açıklamaları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, Şirketimizin esas sözleşmesinin 18. maddesinin verdiği yetkiye istinaden Şirketimizin 300.000.000 (Üçyüzmilyon) Türk Lirası'na kadar bir yıl içerisinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edeceği borçlanma araçlarına ilişkin yeni bir ihraç tavanı ve bu amaçla hazırlanan ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı 05.10.2023 tarih ve 2023/59 sayılı SPK Bülteni'nde açıklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201005BIST