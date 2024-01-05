***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
05.01.2024 15:32
***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yürütülen kredi derecelendirme süreci sonunda Şirketimiz "Yatırım Yapılabilir" kategoride
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "(TR) A+"
Kısa Vadeli Ulusal Kredi Notu "(TR) A1"
Not Görünümü ise "Stabil" olarak değerlendirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233090
BIST
'
16:327.562
En Düşük
|Değişim
|: 0,19%
|| 14,26
|Açılış
|: 7.570
|
|Önceki Kapanış
|: 7.548
|
7.532
En Yüksek
7.586
16:3229,8523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0976
|Açılış
|: 29,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8650
|
29,9191
En Düşük
29,6586
16:3232,6097
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0748
|Açılış
|: 32,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6500
|
32,7877
En Düşük
32,4836
16:321.944,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -10,05
|Açılış
|: 1.947,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,84
|
1.966,57
En Düşük
1.946,62
BIST En Aktif Hisseler16:30
|AYCES
|715,00
|126.272.034
|% 10,00
|
|KRSTL
|14,19
|106.812.435
|% 10,00
|
|DIRIT
|13,09
|3.788.138
|% 10,00
|
|SDTTR
|295,25
|305.077.712
|% 9,96
|
|GARFA
|91,75
|79.503.243
|% 9,95
|
|MMCAS
|8,37
|1.469.444
|% -10,00
|
|VKING
|29,50
|32.672.503
|% -6,05
|
|GUBRF
|152,70
|2.465.664.886
|% -5,51
|
|SANEL
|28,64
|9.086.339
|% -5,48
|
|QNBFB
|292,00
|5.634.498
|% -4,89
|
|THYAO
|235,00
|4.144.299.522
|% 0,73
|
|ISCTR
|23,06
|2.507.456.172
|% 0,44
|
|GUBRF
|152,70
|2.465.664.886
|% -5,51
|
|YKBNK
|19,87
|2.005.548.538
|% -0,20
|
|AKBNK
|36,52
|1.884.088.079
|% 0,61
|
|ZOREN
|4,53
|1.174.869.993
|% 6,59
|
|EKGYO
|7,47
|1.299.390.158
|% 2,89
|
|QUAGR
|4,17
|507.258.778
|% -1,18
|
|ISCTR
|23,06
|2.507.456.172
|% 0,44
|
|BEGYO
|3,61
|375.146.624
|% 5,87
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8122
|29,8648
|% 0,37
|
|Euro
|32,5992
|32,6162
|% -0,21
|
|Sterlin
|37,6863
|37,8753
|% 0,18
|
|Frank
|34,8451
|35,0550
|% -0,03
|
|Riyal
|7,9334
|7,9732
|% 0,30
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,03
|23,06
|% 0,66
|
|Platin
|952,42
|954,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.026,66
|1.029,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,35
|78,35
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.041,24
|2.041,56
|% 0,66
|