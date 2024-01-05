***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yürütülen kredi derecelendirme süreci sonunda Şirketimiz "Yatırım Yapılabilir" kategorideUzun Vadeli Ulusal Kredi Notu "(TR) A+"Kısa Vadeli Ulusal Kredi Notu "(TR) A1"Not Görünümü ise "Stabil" olarak değerlendirilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233114BIST