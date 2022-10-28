***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.10.2022 13:16
***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 11.05.2022 tarih - E-32992422-205.04.04-21287 sayılı iznine istinaden, Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Edremit Şubesi, Soğanyemez Mah Zübeyde Hanım Cad N2/51 Edremit/BALIKESİR adresinde açılması 19.10.2022 tarihli 10685 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075025
BIST
12:353.879
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -55,54
|Açılış
|: 3.929
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|Önceki Kapanış
|: 3.935
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3.930
En Düşük
3.878
12:3518,6154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0163
|Açılış
|: 18,5850
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|Önceki Kapanış
|: 18,6250
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18,6576
En Düşük
18,5631
12:3518,5372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
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|Açılış
|: 18,4700
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|Önceki Kapanış
|: 18,6400
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18,6644
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18,4863
12:35986,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -7,58
|Açılış
|: 986,57
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|Önceki Kapanış
|: 994,15
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999,05
En Düşük
985,59
BIST En Aktif Hisseler12:35
|EKIZ
|15,73
|1.618.208
|% 10,00
|
|ERSU
|5,50
|37.331.643
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|48.663.857
|% 10,00
|
|TUREX
|18,07
|37.325.411
|% 9,98
|
|VERUS
|89,85
|55.477.343
|% 9,98
|
|ICBCT
|7,79
|78.461.685
|% -9,94
|
|AGYO
|6,11
|4.868.949
|% -9,88
|
|BRSAN
|53,65
|109.533.480
|% -8,68
|
|CELHA
|23,16
|33.038.876
|% -8,24
|
|CRFSA
|58,95
|73.771.013
|% -7,02
|
|THYAO
|96,95
|1.870.662.946
|% -2,46
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|SISE
|32,54
|1.494.144.582
|% -2,28
|
|SASA
|109,30
|1.399.550.389
|% 5,20
|
|YKBNK
|8,88
|1.499.103.446
|% -4,21
|
|EKGYO
|4,42
|631.805.299
|% -2,21
|
|ISCTR
|9,05
|1.219.089.799
|% -3,52
|
|AKBNK
|14,68
|1.820.652.337
|% -3,61
|
|SKBNK
|2,05
|175.362.786
|% -2,84
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6055
|18,6154
|% 0,09
|
|Euro
|18,5162
|18,5372
|% -0,06
|
|Sterlin
|21,3917
|21,4990
|% -0,18
|
|Frank
|18,6296
|18,7418
|% -0,31
|
|Riyal
|4,9369
|4,9616
|% 0,07
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-14,10
|
|Altın Gr.
|987
|987
|-7,21
|
|Cumhuriyet
|6.585
|6.684
|-55,00
|
|Tam
|6.621
|6.678
|-58,00
|
|Yarım
|3.226
|3.266
|-28,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.632
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,23
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,21
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|B. Petrol
|94,24
|94,24
|-0,80
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