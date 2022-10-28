***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulunun 11.05.2022 tarih - E-32992422-205.04.04-21287 sayılı iznine istinaden, Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Edremit Şubesi, Soğanyemez Mah Zübeyde Hanım Cad N2/51 Edremit/BALIKESİR adresinde açılması 19.10.2022 tarihli 10685 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075025BIST