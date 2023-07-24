***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarNİĞDE İRTİBAT BÜROSU AÇILIŞI"Sermaye Piyasası Kurulunun 24.07.2023 tarih ve E-32992422-205.04.04-39982 sayılı yazısı ile"Aşağı Kayabaşı Mah. Dr. Sami Yağız Cad. Kültür Plaza N32 Kat:1/4 Niğde" adresinde,T: 388 214 19 35-34F: 212 286 30 50İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174703BIST