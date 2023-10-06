***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin "Hobyar Mah. Aşirefendi Cad. Denizli Han Blok N27 Kapı N611 Fatih / İstanbul " adresindeki Sirkeci Şubemiz,06.10.2023 tarihli 10930 sayılı Ticaret Sicil Gaztesinde ilan ve tescil edilerek kapatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1200615BIST