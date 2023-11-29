***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2023 09:46
***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Geniş yetkili aracı kurum olarak faaliyetlerini sürdüren Şirketimizin paylarının halka arzına yönelik olarak kayıtlı sermaye sistemine geçişine ilişkin esas sözleşme tadil metni 24 Kasım 2023 tarihinde yapılan Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul'unun onayına sunulmuş ve kabul edilmiş olup, söz konusu Genel Kurul 28.11.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılar ile paylaşılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220768
BIST
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13:028.053
En Düşük
|Değişim
|: -0,50%
|| -40,16
|Açılış
|: 8.115
|
|Önceki Kapanış
|: 8.094
|
8.052
En Yüksek
8.125
13:0228,9148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0102
|Açılış
|: 28,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9561
En Düşük
28,8453
13:0231,7431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0390
|Açılış
|: 31,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,9430
En Düşük
31,7118
13:021.894,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,26
|Açılış
|: 1.894,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897,03
|
1.907,94
En Düşük
1.890,56
BIST En Aktif Hisseler13:02
|AVHOL
|45,54
|88.323.861
|% 10,00
|
|TGSAS
|39,82
|20.798.469
|% 10,00
|
|CRFSA
|116,70
|257.219.122
|% 9,99
|
|SAMAT
|43,14
|91.608.548
|% 9,99
|
|SAFKR
|33,50
|81.957.080
|% 9,98
|
|HURGZ
|5,76
|236.303.606
|% -10,00
|
|LIDER
|195,30
|88.553.960
|% -10,00
|
|SMART
|36,96
|57.312.604
|% -9,99
|
|DAPGM
|40,84
|650.617.137
|% -9,96
|
|ORCAY
|10,88
|151.797.197
|% -9,93
|
|THYAO
|257,00
|4.227.545.593
|% -1,53
|
|SASA
|50,05
|2.466.368.841
|% 1,93
|
|TUPRS
|156,40
|2.148.895.219
|% 0,26
|
|AKBNK
|33,92
|1.427.382.069
|% 0,36
|
|EREGL
|41,22
|1.422.278.716
|% 0,39
|
|YKBNK
|19,38
|1.360.726.952
|% 0,83
|
|ZOREN
|5,26
|370.562.390
|% -0,75
|
|EKGYO
|7,50
|511.833.794
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,20
|1.241.385.759
|% 0,18
|
|HEKTS
|22,64
|1.139.027.466
|% 2,91
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8947
|28,9148
|% 0,04
|
|Euro
|31,7268
|31,7431
|% -0,12
|
|Sterlin
|36,5453
|36,7286
|% -0,10
|
|Frank
|32,8411
|33,0390
|% 0,18
|
|Riyal
|7,6840
|7,7226
|% 0,02
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,92
|24,94
|% 0,66
|
|Platin
|937,68
|939,12
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.049,87
|1.052,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,31
|82,31
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,91
|2.038,10
|% 0,66
|