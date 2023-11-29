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***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.11.2023 09:46
***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

      
Geniş yetkili aracı kurum olarak faaliyetlerini sürdüren Şirketimizin paylarının halka arzına yönelik olarak kayıtlı sermaye sistemine geçişine ilişkin esas sözleşme tadil metni 24 Kasım 2023 tarihinde yapılan Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul'unun onayına sunulmuş ve kabul edilmiş olup, söz konusu Genel Kurul 28.11.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
 Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılar ile paylaşılacaktır.  
 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220768


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