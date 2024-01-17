***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin "Vali Konağı Caddesi N77/3 Şişli/İstanbul " adresindeki Sirkeci Şubemiz,17.01.2024 tarihli 11002 sayılı Ticaret Sicil Gaztesinde ilan ve tescil edilerek kapatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241120BIST