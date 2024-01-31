***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.01.2024 15:15
***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 30.01.2024 tarihinde " Çınarlı Mahallesi Ozan Abay Caddesi No 10 İç Kapı No 201-202 Konak/İzmir" adresinde şube açılmasına onay verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244487
BIST
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16:098.474
En Düşük
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,06
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.503
16:0930,3537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0032
|Açılış
|: 30,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
16:0932,9601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0211
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,9849
En Düşük
32,6691
16:091.988,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,05
|Açılış
|: 1.988,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
1.992,01
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler16:07
|EGPRO
|182,60
|112.573.353
|% 10,00
|
|PRKAB
|36,96
|40.841.502
|% 10,00
|
|AKSUE
|15,29
|34.254.577
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.202,00
|702.972.492
|% 9,99
|
|AVHOL
|35,26
|184.651.889
|% 9,98
|
|DIRIT
|19,62
|6.367.122
|% -10,00
|
|ORMA
|162,90
|9.877.769
|% -10,00
|
|YAYLA
|11,19
|12.736.363
|% -9,98
|
|KBORU
|151,10
|368.800.542
|% -9,95
|
|CATES
|79,40
|2.624.883.848
|% -9,77
|
|THYAO
|269,50
|4.617.213.115
|% -0,92
|
|BINHO
|556,50
|2.685.708.783
|% 5,80
|
|CATES
|79,40
|2.624.883.848
|% -9,77
|
|MIATK
|43,64
|2.267.279.054
|% 4,35
|
|EREGL
|43,26
|2.262.038.900
|% -0,18
|
|EKGYO
|10,00
|1.525.312.118
|% -1,48
|
|ZOREN
|4,68
|533.455.795
|% 0,86
|
|ISCTR
|25,42
|2.214.431.454
|% -0,78
|
|YKBNK
|21,70
|1.676.362.371
|% 0,56
|
|AKFGY
|2,07
|156.021.940
|% 2,48
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3514
|30,3548
|% 0,01
|
|Euro
|32,9559
|32,9654
|% 0,08
|
|Sterlin
|38,3898
|38,5823
|% -0,05
|
|Frank
|35,0331
|35,2442
|% -0,11
|
|Riyal
|8,0701
|8,1105
|% 0,02
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,12
|23,15
|% 0,66
|
|Platin
|924,11
|925,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|977,87
|981,14
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,56
|81,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,57
|2.038,94
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:07
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-
16:22ESCOM
Yüzde 8.99 oranında artışla 59.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 401, 563 adet işlem
-
16:20KRTEK
Yüzde 4.92 oranında artışla 35.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 522, 824 adet işlem
-
16:19MAGEN
Yüzde 4.37 oranında artışla 13.13 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 090, 518 adet işlem
-
16:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 41 kaybederek (% -0.09 ) 9, 084
-
16:18
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, ZOREN