***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2024 08:52
***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin "Kapalıçarşı Şubesi" 21.02.2024 tarihinde tescil edilmiş olup adresinde faaliyete geçmiştir. "
Molla Fenari Mah. Kürkçüler Çarşısı Sk. N25 İç Kapı N1 Fatih / İstanbul"
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251471
BIST
'
10:439.376
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 28,85
|Açılış
|: 9.362
|
|Önceki Kapanış
|: 9.347
|
9.349
En Yüksek
9.383
10:4331,0845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0969
|Açılış
|: 31,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,0982
En Düşük
30,4194
10:4333,6974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0588
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,7389
En Düşük
33,1645
10:432.020,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,46
|Açılış
|: 2.020,52
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016,97
|
2.026,16
En Düşük
1.979,90
BIST En Aktif Hisseler10:20
|SMART
|57,20
|126.387.519
|% 10,00
|
|YEOTK
|280,50
|701.469.358
|% 10,00
|
|ACSEL
|181,50
|35.939.863
|% 10,00
|
|YONGA
|84,70
|4.863.467
|% 10,00
|
|KENT
|739,50
|6.936.072
|% 9,96
|
|AYCES
|1.111,00
|12.338.766
|% -9,97
|
|ARASE
|80,00
|59.789.485
|% -5,33
|
|ETYAT
|14,50
|3.766.862
|% -5,23
|
|AVHOL
|56,80
|17.476.376
|% -5,02
|
|BAYRK
|41,94
|35.899.528
|% -4,68
|
|THYAO
|286,50
|1.607.846.949
|% 0,53
|
|EREGL
|47,18
|1.316.838.948
|% -2,08
|
|MIATK
|71,40
|861.199.508
|% 0,92
|
|KONTR
|307,75
|801.165.810
|% 2,41
|
|ISCTR
|28,40
|789.324.315
|% -1,73
|
|TSPOR
|1,84
|212.452.387
|% 1,66
|
|ZOREN
|6,10
|259.568.671
|% 1,84
|
|EREGL
|47,18
|1.316.838.948
|% -2,08
|
|ISCTR
|28,40
|789.324.315
|% -1,73
|
|EKGYO
|11,37
|295.819.330
|% 0,62
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0805
|31,0849
|% 0,31
|
|Euro
|33,6807
|33,6930
|% 0,16
|
|Sterlin
|39,2487
|39,4456
|% 0,35
|
|Frank
|35,1631
|35,3750
|% 0,28
|
|Riyal
|8,2669
|8,3083
|% 0,36
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,65
|22,69
|% 0,66
|
|Platin
|898,99
|900,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|966,27
|971,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,24
|83,24
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,46
|2.021,73
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:20
daha fazla
-
10:35XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 69 artarak (% 0.20 ) 9, 948
-
10:35
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, TSPOR, GUSGR
-
10:35
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EREGL, MIATK
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10:35XU100
Endeks 9, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 17, 908.00 milyon TL de
-
10:35ACSEL
Yüzde 10.00 oranında artışla 181.50 lira fiyatla işlem gören hissede 203, 088 adet işlem