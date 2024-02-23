***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.02.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin "Kapalıçarşı Şubesi" 21.02.2024 tarihinde tescil edilmiş olup adresinde faaliyete geçmiştir. "Molla Fenari Mah. Kürkçüler Çarşısı Sk. N25 İç Kapı N1 Fatih / İstanbul"Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251471BIST