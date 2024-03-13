***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİ-SPK.37.4(15.07.2016 tarih ve 22/802 s.k.) sayılı "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber"in Bölüm V ve 5. maddesi kapsamında, "Marbaş menkul değerler #her zaman yanında" ibareli Marka Kullanım İzni başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Mart 2024 tarih ve E-32992422-205.02.02-51176 sayılı yazılarıyla olumlu karşılanmıştır.Keyfiyeti, Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 37 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258541BIST