***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.03.2024 17:12
***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İ-SPK.37.4(15.07.2016 tarih ve 22/802 s.k.) sayılı "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber"in Bölüm V ve 5. maddesi kapsamında, "Marbaş menkul değerler #her zaman yanında" ibareli Marka Kullanım İzni başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13 Mart 2024 tarih ve E-32992422-205.02.02-51176 sayılı yazılarıyla olumlu karşılanmıştır.
Keyfiyeti, Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 37 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258541
BIST
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18:058.910
En Düşük
|Değişim
|: -1,75%
|| -158,80
|Açılış
|: 9.090
|
|Önceki Kapanış
|: 9.069
|
8.910
En Yüksek
9.092
18:0532,0941
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0407
|Açılış
|: 32,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7700
|
32,7326
En Düşük
31,9577
18:0535,1831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1330
|Açılış
|: 35,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,7701
En Düşük
34,9202
18:052.242,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 16,95
|Açılış
|: 2.242,31
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,36
|
2.273,88
En Düşük
2.218,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GRTRK
|67,10
|173.119.443
|% 10,00
|
|ARTMS
|54,25
|119.315.117
|% 10,00
|
|FONET
|38,50
|955.198.670
|% 10,00
|
|TETMT
|13.695,00
|63.677.433
|% 10,00
|
|CVKMD
|462,50
|731.757.624
|% 9,99
|
|SNKRN
|43,20
|5.524.075
|% -10,00
|
|QNBFL
|155,80
|34.111.710
|% -9,99
|
|KENT
|978,50
|19.976.184
|% -9,98
|
|YAYLA
|20,04
|52.769.047
|% -9,97
|
|IZINV
|53,05
|124.457.127
|% -9,93
|
|THYAO
|272,00
|8.139.433.175
|% -1,27
|
|EREGL
|44,46
|5.401.229.371
|% -1,81
|
|YKBNK
|22,26
|5.072.233.878
|% -4,46
|
|OBAMS
|49,00
|4.622.380.498
|% 3,16
|
|ISCTR
|10,60
|4.363.775.823
|% -4,25
|
|ISCTR
|10,60
|4.363.775.823
|% -4,25
|
|YKBNK
|22,26
|5.072.233.878
|% -4,46
|
|EKGYO
|10,74
|1.665.941.915
|% -0,28
|
|ZOREN
|5,13
|725.067.498
|% -0,77
|
|EREGL
|44,46
|5.401.229.371
|% -1,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0900
|32,0941
|% 0,13
|
|Euro
|35,1526
|35,1831
|% 0,38
|
|Sterlin
|41,6427
|41,8514
|% -0,40
|
|Frank
|37,0576
|37,2434
|% -0,52
|
|Riyal
|8,6758
|8,7193
|% -0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,90
|24,94
|% 0,66
|
|Platin
|940,62
|942,27
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.064,08
|1.067,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|83,53
|83,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.173,36
|2.173,75
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 8, 970 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 09 altında . İşlem hacmi 83, 131.00 milyon TL de
-
17:58CMBTN
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 4, 367.50 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 259 adet işlem
-
17:55REEDR
Yüzde -4.19 oranında düşüşle 57.15 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 444, 641 adet işlem
-
17:54ERSU
Yüzde -6.02 oranında düşüşle 25.00 lira fiyatla işlem gören hissede 398, 221 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TCELL, TOASO, ASTOR