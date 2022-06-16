***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.06.2022 14:40
***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bono İhracı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 135.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.06.2023
Vade (Gün Sayısı) 363
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFMARB62318
Satışa Başlanma Tarihi 15.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.06.2022
Vade Başlangıç Tarihi 15.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 13.09.2022 12.09.2022 13.09.2022
2 13.12.2022 12.12.2022 13.12.2022
3 14.03.2023 13.03.2023 14.03.2023
4 13.06.2023 12.06.2023 13.06.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.06.2023 12.06.2023 13.06.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
15.06.2022 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasının devamı niteliğinde "Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim" açıklamasıdır. Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/06/2022 tarih ve 29/809 sayılı toplantısında onaylanan yurt içinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere ve toplam 135.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde, 15.06.2022 ihraç tarihli, 50.000.000 -TL nominal değerli, 363 gün vadeli ve üç ayda bir kupon ödemeli finansman bonolarında değişken faiz oranı kullanılacaktır. İlgili değişken faizli ve kupon ödemeli borçlanma aracının her bir kupon ödemesine baz teşkil edecek getiri oranı, kupon hesaplama tarihleri arasındaki dönem başlangıç ve bitiş BIST TLREF Endeksi değişimi üzerine ek getiri eklenerek hesaplanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037676
BIST