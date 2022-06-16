***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bono İhracı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 135.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriKaynak Kuruluş MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.Planlanan Nominal Tutar 50.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 13.06.2023Vade (Gün Sayısı) 363Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFMARB62318Satışa Başlanma Tarihi 15.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 15.06.2022Vade Başlangıç Tarihi 15.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 13.09.2022 12.09.2022 13.09.20222 13.12.2022 12.12.2022 13.12.20223 14.03.2023 13.03.2023 14.03.20234 13.06.2023 12.06.2023 13.06.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.06.2023 12.06.2023 13.06.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk Açıklamalar15.06.2022 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklamasının devamı niteliğinde "Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim" açıklamasıdır. Marbaş Menkul Değerler A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/06/2022 tarih ve 29/809 sayılı toplantısında onaylanan yurt içinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere ve toplam 135.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde, 15.06.2022 ihraç tarihli, 50.000.000 -TL nominal değerli, 363 gün vadeli ve üç ayda bir kupon ödemeli finansman bonolarında değişken faiz oranı kullanılacaktır. İlgili değişken faizli ve kupon ödemeli borçlanma aracının her bir kupon ödemesine baz teşkil edecek getiri oranı, kupon hesaplama tarihleri arasındaki dönem başlangıç ve bitiş BIST TLREF Endeksi değişimi üzerine ek getiri eklenerek hesaplanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037676BIST