***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.09.2022 17:47
***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Faiz Oranı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar
18:053.649
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
0
En Düşük
0
18:0518,2433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0282
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2433
En Düşük
18,2119
18:0518,5190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0703
|Açılış
|: 18,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,5259
En Düşük
18,4317
18:051.010,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,91
|Açılış
|: 1.010,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.012,38
En Düşük
1.008,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|48,72
|27.605.629
|% 0,00
|
|ADEL
|34,52
|16.155.102
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,16
|203.545.655
|% 0,00
|
|AKGRT
|4,26
|70.754.274
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,51
|422.809.698
|% 0,00
|
|ACSEL
|48,72
|27.605.629
|% 0,00
|
|ADEL
|34,52
|16.155.102
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,16
|203.545.655
|% 0,00
|
|AKGRT
|4,26
|70.754.274
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,51
|422.809.698
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,55
|11.932.219.878
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,69
|7.989.552.543
|% 0,00
|
|EREGL
|33,40
|7.253.767.781
|% 0,00
|
|THYAO
|74,95
|7.092.231.976
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,35
|5.996.232.719
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,55
|11.932.219.878
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,69
|7.989.552.543
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,51
|11.850.843.733
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,78
|1.746.036.856
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2319
|18,2433
|% 0,15
|
|Euro
|18,5119
|18,5190
|% 0,38
|
|Sterlin
|21,2768
|21,3835
|% 0,21
|
|Frank
|19,0884
|19,2034
|% 0,28
|
|Riyal
|4,8366
|4,8609
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.724
|-1,17
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|6.770
|6.872
|28,00
|
|Tam
|6.791
|6.852
|-4,00
|
|Yarım
|3.309
|3.348
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.676
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,70
|19,73
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|-0,07
|
|B. Petrol
|94,20
|94,20
|0,20
|