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***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.09.2022 17:47
***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Faiz Oranı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Oranı Belirlenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022

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BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ACSEL 48,72 27.605.629 % 0,00  
ADEL 34,52 16.155.102 % 0,00  
AKFGY 3,16 203.545.655 % 0,00  
AKGRT 4,26 70.754.274 % 0,00  
ALBRK 2,51 422.809.698 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,2319 18,2433 % 0,15  
Euro 18,5119 18,5190 % 0,38  
Sterlin 21,2768 21,3835 % 0,21  
Frank 19,0884 19,2034 % 0,28  
Riyal 4,8366 4,8609 % 0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.723 1.724 -1,17  
Altın Gr. 1.010 1.010 -0,70  
Cumhuriyet 6.770 6.872 28,00  
Tam 6.791 6.852 -4,00  
Yarım 3.309 3.348 -2,00  
Çeyrek 1.659 1.676 0,00  
Gümüş.Ons 19,70 19,73 -0,08  
Gümüş Gr. 11,54 11,56 -0,07  
B. Petrol 94,20 94,20 0,20  
Seans Raporu 18:05
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