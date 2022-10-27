***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bono İhracı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 15.04.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 135.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 02.06.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 30.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIR KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 25.01.2023Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 7,40Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 30Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 33,57Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFMARB12313Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 27.10.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 27.10.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 27.10.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 30.000.000İhraç Fiyatı 0,93112Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 25.01.2023Kayıt Tarihi 24.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 25.01.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarMarbaş Menkul Değerler A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02/06/2022 tarih ve 29/809 sayılı toplantısında onaylanan yurt içinde nitelikli yatırımcılara ihraç edilmek üzere ve toplam 135.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde, ikinci dilimi olan 30.000.000- TL nominal tutarlı, 90 gün vadeli finansman bonosunun 27.10.2022 tarihinde nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074722BIST