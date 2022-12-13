***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.12.2022 15:19
12.09.2022 13.09.2022 5,9661 24,1957 24,2106 2.983.050 Evet
2 13.12.2022 12.12.2022 13.12.2022 5,3339 21,3942 21,4059 2.666.950 Evet
3 14.03.2023 13.03.2023 14.03.2023
4 13.06.2023 12.06.2023 13.06.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.06.2023 12.06.2023 13.06.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFMARB62318 ISIN kodlu 50.000.000 TL nominal tutarlı finansman bono ihracına ilişkin 2. kupon ödemesi gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086872
BIST
18:055.256
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 62,89
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.299
En Düşük
5.180
18:0518,6463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
18:0519,8394
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,2038
|Açılış
|: 19,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,8942
En Düşük
19,5690
18:051.091,48
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 24,94
|Açılış
|: 1.091,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.093,35
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler18:00
|SILVR
|19,36
|205.987.352
|% 10,00
|
|KRSTL
|9,46
|122.352.388
|% 10,00
|
|KRONT
|118,80
|81.833.315
|% 10,00
|
|PKART
|31,90
|13.718.274
|% 10,00
|
|ALFAS
|308,30
|282.906.285
|% 9,99
|
|EMNIS
|56,00
|3.434.034
|% -9,68
|
|SMRTG
|106,00
|773.139.083
|% -6,28
|
|EPLAS
|27,84
|45.162.072
|% -5,95
|
|AKSGY
|7,60
|112.423.500
|% -5,59
|
|AKGRT
|3,77
|324.991.119
|% -5,51
|
|KRDMD
|18,82
|11.264.966.060
|% 9,99
|
|EREGL
|43,24
|9.575.030.137
|% 4,24
|
|ASELS
|59,30
|8.125.083.663
|% 0,76
|
|THYAO
|144,20
|7.941.358.756
|% -0,55
|
|SISE
|41,22
|5.769.908.317
|% 2,90
|
|EKGYO
|7,90
|4.391.879.649
|% 0,25
|
|SNGYO
|3,63
|908.341.495
|% 9,34
|
|HALKB
|11,15
|2.693.616.309
|% -0,45
|
|ALBRK
|3,47
|659.152.585
|% -1,42
|
|TTKOM
|19,92
|2.986.261.906
|% 0,81
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6412
|18,6493
|% 0,07
|
|Euro
|19,8402
|19,8504
|% 1,09
|
|Sterlin
|23,0528
|23,1684
|% 1,13
|
|Frank
|20,0577
|20,1785
|% 1,19
|
|Riyal
|4,9419
|4,9667
|% 0,06
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|43,23
|
|Altın Gr.
|1.088
|1.088
|21,50
|
|Cumhuriyet
|7.255
|7.365
|72,00
|
|Tam
|7.302
|7.358
|115,00
|
|Yarım
|3.536
|3.597
|56,00
|
|Çeyrek
|1.773
|1.798
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,09
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,32
|0,35
|
|B. Petrol
|79,88
|79,88
|1,89
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:58KRDMD
Yüzde 9.99 oranında artışla 18.82 lira fiyatla işlem gören hissede 595, 085, 154 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 79, 72 artarak (% 1.43 ) 5, 662
-
17:57XU100
Endeks 5, 263 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 133, 217.00 milyon TL de
-
17:57MGROS
Yüzde 8.05 oranında artışla 144.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 691, 291 adet işlem
-
17:55SOKM
Yüzde 6.26 oranında artışla 25.12 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 268, 311 adet işlem