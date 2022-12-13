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***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.12.2022 15:19
***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim

12.09.2022 13.09.2022 5,9661 24,1957 24,2106 2.983.050 Evet
2 13.12.2022 12.12.2022 13.12.2022 5,3339 21,3942 21,4059 2.666.950 Evet
3 14.03.2023 13.03.2023 14.03.2023
4 13.06.2023 12.06.2023 13.06.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.06.2023 12.06.2023 13.06.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Hayır

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFMARB62318 ISIN kodlu 50.000.000 TL nominal tutarlı finansman bono ihracına ilişkin 2. kupon ödemesi gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086872


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Tam 7.302 7.358 115,00  
Yarım 3.536 3.597 56,00  
Çeyrek 1.773 1.798 28,00  
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Gümüş Gr. 14,31 14,32 0,35  
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