***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









12.09.2022 13.09.2022 5,9661 24,1957 24,2106 2.983.050 Evet2 13.12.2022 12.12.2022 13.12.2022 5,3339 21,3942 21,4059 2.666.950 Evet3 14.03.2023 13.03.2023 14.03.20234 13.06.2023 12.06.2023 13.06.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.06.2023 12.06.2023 13.06.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? HayırSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRFMARB62318 ISIN kodlu 50.000.000 TL nominal tutarlı finansman bono ihracına ilişkin 2. kupon ödemesi gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086872BIST