***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









edilmek üzere ve toplam 135.000.000 TL ihraç tavanı içerisinde, üçüncü dilimi olan 25.000.000- TL nominal tutarlı, 90 gün vadeli finansman bonosunun 14.12.2022 tarihinde nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087209BIST