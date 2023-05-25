***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.05.2023 12:36
***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET AKA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 06.04.2022 İcrada Görevli Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
CEM CİHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 06.04.2022 İcrada Görevli Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
MURAT ESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 06.04.2022 Bağımsız Üye Değil
ÜLKÜ FEYYAZ TAKTAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 06.04.2022 Bağımsız Üye Değil
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
CEM CİHAN YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ
ENDER SARI GENEL MÜDÜR
SONER KURU GENEL MÜDÜR YRD
MURAT ESEN YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ÜLKÜ FEYYAZ TAKTAK YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AHMET AKA YÖNETİM KURULU BAŞKANI
AYNUR ÇAL BORSA İŞLEM TEMSİLCİSİ
SEMA SUCU MUHASEBE MÜDÜR
SEMRA GÜLER TAKAS ve OPERASYON SORUMLUSU
HATİCE GÖZDE ÖZAR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153767
BIST
13:104.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 36,31
|Açılış
|: 4.440
|
|Önceki Kapanış
|: 4.425
|
4.471
En Düşük
4.418
13:1019,9265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0368
|Açılış
|: 21,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
19,9330
En Düşük
19,8779
13:1021,4271
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0481
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,5288
En Düşük
21,3598
13:101.256,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.256,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.251,92
|
1.258,75
En Düşük
1.250,74
BIST En Aktif Hisseler13:08
|KLRHO
|27,72
|36.870.951
|% 10,00
|
|OSMEN
|68,45
|12.619.593
|% 9,96
|
|SMRTG
|74,60
|129.498.201
|% 9,95
|
|AVOD
|2,90
|44.325.602
|% 9,85
|
|MTRKS
|34,06
|50.089.950
|% 9,45
|
|SAMAT
|21,12
|55.189.728
|% -9,97
|
|MARKA
|21,16
|550.499
|% -9,96
|
|AVHOL
|25,78
|120.853.738
|% -7,20
|
|RODRG
|45,76
|60.289.589
|% -6,42
|
|CELHA
|28,22
|22.537.899
|% -4,53
|
|THYAO
|135,60
|1.822.458.468
|% 2,11
|
|SASA
|49,54
|1.502.539.368
|% -2,19
|
|ISCTR
|10,39
|793.368.303
|% 1,76
|
|EUPWR
|79,40
|783.550.062
|% 2,65
|
|AKBNK
|14,34
|719.588.083
|% 2,80
|
|ISCTR
|10,39
|793.368.303
|% 1,76
|
|EKGYO
|6,27
|417.015.649
|% 1,62
|
|YKBNK
|8,91
|560.045.720
|% 2,30
|
|AKBNK
|14,34
|719.588.083
|% 2,80
|
|KLGYO
|2,08
|87.847.366
|% 7,22
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9227
|19,9268
|% 0,19
|
|Euro
|21,4231
|21,4754
|% 0,45
|
|Sterlin
|24,5836
|24,7069
|% 0,25
|
|Frank
|21,9014
|22,0334
|% 0,05
|
|Riyal
|5,2957
|5,3223
|% 0,15
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|4,21
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|4,51
|
|Cumhuriyet
|9.294
|9.434
|-130,00
|
|Tam
|9.245
|9.485
|-130,62
|
|Yarım
|4.535
|4.662
|-56,00
|
|Çeyrek
|2.274
|2.331
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,13
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|14,80
|14,82
|0,06
|
|B. Petrol
|77,33
|77,33
|-1,03
|