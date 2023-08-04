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***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.08.2023 18:16
***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Yetki Belgeleri
Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
GENİŞ YETKİLİ ARACI KURUM 25.07.2023 G 061(K-002)
İŞLEM ARACILIĞI FAALİYETİ 01.01.2015 G 061(K-002)
PORTFÖY ARACILIĞI FAALİYETİ 25.07.2023 G 061 (K-002)
BİREYSEL PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİ 06.08.2021 G 061(K-002)
YATIRIM DANIŞMANLIĞI FAALİYETİ 06.08.2021 G 061 (K-002)
EN İYİ GAYRET ARACILIĞI SURETİYLE HALKA ARZA ARACILIK FAALİYETİ 04.03.2021 G 061 (K-002)
SINIRLI SAKLAMA HİZMETİNDE 01.01.2015 G 061(K-002)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180967


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YYLGD 39,82 503.319.366 % 10,00  
NTHOL 16,83 209.089.354 % 10,00  
CMENT 81,40 2.083.107 % 10,00  
RNPOL 23,10 79.089.235 % 10,00  
ETYAT 8,91 10.393.686 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,9696 26,9843 % 0,14  
Euro 29,7716 29,7786 % 0,87  
Sterlin 34,3840 34,5564 % 0,68  
Frank 30,8582 31,0441 % 0,49  
Riyal 7,1708 7,2068 % 0,10  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.942 1.943 8,46  
Altın Gr. 1.685 1.685 8,97  
Cumhuriyet 11.409 11.419 43,00  
Tam 10.990 11.078 -26,00  
Yarım 5.499 5.565 -13,00  
Çeyrek 2.750 2.782 -7,00  
Gümüş.Ons 23,63 23,66 0,07  
Gümüş Gr. 20,50 20,54 0,10  
B. Petrol 86,36 86,36 1,22  
Seans Raporu 18:05
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