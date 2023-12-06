***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET AKA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 06.04.2022 İcrada Görevli Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırCEM CİHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 06.04.2022 İcrada Görevli Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil HayırMURAT ESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 06.04.2022 Bağımsız Üye DeğilÜLKÜ FEYYAZ TAKTAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 06.04.2022 Bağımsız Üye DeğilRÜYA ESER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist İcrada Görevli Değil - - Evet Bağımsız Üye Değerlendirildihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222664BIST