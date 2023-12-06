***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.12.2023 12:15
***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET AKA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 06.04.2022 İcrada Görevli Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
CEM CİHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 06.04.2022 İcrada Görevli Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
MURAT ESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 06.04.2022 Bağımsız Üye Değil
ÜLKÜ FEYYAZ TAKTAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 06.04.2022 Bağımsız Üye Değil
RÜYA ESER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist İcrada Görevli Değil - - Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222664
BIST
'
12:388.019
En Düşük
|Değişim
|: -0,48%
|| -38,49
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
8.014
En Yüksek
8.112
12:3828,9423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0604
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9451
En Düşük
28,8087
12:3831,2629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0484
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
12:381.882,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 7,68
|Açılış
|: 1.882,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler12:35
|CMBTN
|1.958,00
|64.763.871
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.387,00
|295.985.828
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|120.546.780
|% 9,99
|
|SAMAT
|69,35
|85.539.752
|% 9,99
|
|MARKA
|37,90
|2.727.284
|% 9,98
|
|EUYO
|13,13
|13.164.783
|% -9,95
|
|LIDER
|149,10
|241.128.199
|% -8,97
|
|IHLGM
|1,86
|73.751.190
|% -8,82
|
|DAPGM
|32,70
|362.679.248
|% -8,40
|
|IZINV
|38,74
|5.804.021
|% -7,76
|
|ISCTR
|22,96
|3.525.390.405
|% 2,50
|
|THYAO
|257,00
|2.569.353.555
|% -0,77
|
|AKBNK
|37,30
|2.445.083.656
|% 2,02
|
|YKBNK
|20,56
|2.263.534.274
|% 1,38
|
|BINHO
|355,50
|2.049.310.958
|% 2,38
|
|ISCTR
|22,96
|3.525.390.405
|% 2,50
|
|EKGYO
|7,47
|854.427.167
|% 1,22
|
|YKBNK
|20,56
|2.263.534.274
|% 1,38
|
|IHLAS
|1,20
|123.529.341
|% -1,64
|
|AKBNK
|37,30
|2.445.083.656
|% 2,02
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9372
|28,9418
|% 0,21
|
|Euro
|31,2493
|31,2585
|% 0,14
|
|Sterlin
|36,3580
|36,5404
|% 0,27
|
|Frank
|32,9464
|33,1449
|% 0,25
|
|Riyal
|7,6962
|7,7348
|% 0,25
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,11
|24,14
|% 0,66
|
|Platin
|901,18
|903,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|945,02
|947,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,15
|77,15
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,10
|2.023,37
|% 0,66
|