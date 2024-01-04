***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.01.2024 18:53
***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
CEM CİHAN YÖNETİM KURULU VEKİLİ Ekonomist
ENDER SARI GENEL MÜDÜR Ekonomist
HATİCE GÖZDE ÖZARSLAN GENEL MÜDÜR YRD Ekonomist
SONER KURU GENEL MÜDÜR YRD
SEDA ATASAYGIN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Ekonomist
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232714
BIST
'
18:057.548
En Düşük
|Değişim
|: 1,83%
|| 135,80
|Açılış
|: 7.422
|
|Önceki Kapanış
|: 7.412
|
7.387
En Yüksek
7.548
18:0529,7608
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0086
|Açılış
|: 29,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,8193
En Düşük
29,6698
18:0532,6677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1108
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
32,7696
En Düşük
32,5030
18:051.954,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,04
|Açılış
|: 1.954,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.954,09
|
1.963,86
En Düşük
1.946,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCTL
|88,55
|90.236.878
|% 10,00
|
|ARENA
|33,88
|26.371.540
|% 10,00
|
|BEGYO
|3,41
|248.239.220
|% 10,00
|
|DERHL
|8,47
|66.867.948
|% 10,00
|
|TEKTU
|3,19
|46.053.046
|% 10,00
|
|BAYRK
|17,73
|59.332.489
|% -10,00
|
|QUAGR
|4,22
|1.018.744.587
|% -9,44
|
|IHYAY
|2,96
|42.869.917
|% -8,36
|
|KUYAS
|61,00
|339.059.763
|% -5,79
|
|BTCIM
|115,90
|159.078.624
|% -5,31
|
|THYAO
|233,30
|4.752.374.432
|% 1,39
|
|YKBNK
|19,91
|4.176.549.067
|% 2,68
|
|ISCTR
|22,96
|3.955.987.043
|% 2,32
|
|TUPRS
|143,70
|3.178.150.716
|% 2,28
|
|GUBRF
|161,60
|3.104.982.733
|% -1,16
|
|QUAGR
|4,22
|1.018.744.587
|% -9,44
|
|YKBNK
|19,91
|4.176.549.067
|% 2,68
|
|EKGYO
|7,26
|1.466.959.010
|% 5,52
|
|ISCTR
|22,96
|3.955.987.043
|% 2,32
|
|SKBNK
|4,09
|494.153.397
|% 3,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7476
|29,7545
|% -0,05
|
|Euro
|32,6623
|32,6976
|% 0,43
|
|Sterlin
|37,6251
|37,8138
|% 0,10
|
|Frank
|34,8134
|35,0231
|% -0,21
|
|Riyal
|7,9100
|7,9497
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,00
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|957,07
|959,38
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.034,80
|1.039,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,83
|77,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.043,35
|2.043,64
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 156, 32 artarak (% 1.96 ) 8, 125
-
17:59XU100
Endeks 7, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 64 üstünde . İşlem hacmi 67, 446.00 milyon TL de
-
17:58EKGYO
Yüzde 4.51 oranında artışla 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 185, 213, 358 adet işlem
-
17:57DESPC
Yüzde 5.89 oranında artışla 30.20 lira fiyatla işlem gören hissede 270, 203 adet işlem
-
17:56BEGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 3.41 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 073, 145 adet işlem