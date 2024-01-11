***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
11.01.2024 19:36
***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET AKA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 06.04.2022 İcrada Görevli Değil Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
CEM CİHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetici 06.04.2022 İcrada Görevli Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil Hayır
MURAT ESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 06.04.2022 Bağımsız Üye Değil
ÜLKÜ FEYYAZ TAKTAK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 06.04.2022 Bağımsız Üye Değil
RÜYA ESER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist İcrada Görevli Değil - - Evet Bağımsız Üye Değerlendirildi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238641
BIST
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18:057.896
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 21,80
|Açılış
|: 7.905
|
|Önceki Kapanış
|: 7.874
|
7.860
En Yüksek
7.950
18:0529,9609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0009
|Açılış
|: 29,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,0115
En Düşük
29,7955
18:0533,0538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1657
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,1078
En Düşük
32,7401
18:051.941,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -7,16
|Açılış
|: 1.941,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.948,45
|
1.970,93
En Düşük
1.938,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MRSHL
|1.870,00
|232.230.137
|% 10,00
|
|SKYMD
|9,13
|188.715.154
|% 10,00
|
|AYCES
|770,00
|172.648.269
|% 10,00
|
|KRGYO
|39,60
|49.742.818
|% 10,00
|
|BRKSN
|29,30
|168.812.745
|% 9,98
|
|AVGYO
|9,18
|144.160.092
|% -10,00
|
|POLTK
|16.767,50
|192.201.998
|% -10,00
|
|SAMAT
|46,48
|25.577.118
|% -7,23
|
|KRSTL
|13,35
|145.004.443
|% -7,16
|
|PAMEL
|128,10
|110.048.474
|% -6,50
|
|THYAO
|246,70
|7.356.198.760
|% -1,28
|
|ISCTR
|25,72
|6.207.133.036
|% 0,08
|
|EREGL
|43,90
|5.946.149.472
|% -2,53
|
|AKBNK
|41,12
|5.772.928.235
|% 0,93
|
|KCHOL
|153,20
|4.470.870.114
|% 4,15
|
|ISCTR
|25,72
|6.207.133.036
|% 0,08
|
|YKBNK
|23,30
|4.436.963.368
|% -1,10
|
|EKGYO
|8,17
|1.201.236.518
|% -0,97
|
|AKBNK
|41,12
|5.772.928.235
|% 0,93
|
|SKBNK
|4,60
|627.795.849
|% 4,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9522
|29,9919
|% 0,11
|
|Euro
|32,9441
|33,0459
|% 0,48
|
|Sterlin
|38,0555
|38,2463
|% 0,07
|
|Frank
|34,8880
|35,0982
|% -0,45
|
|Riyal
|7,9644
|8,0043
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,54
|22,56
|% 0,66
|
|Platin
|913,94
|915,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|985,98
|991,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,33
|77,33
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.017,96
|2.018,29
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 7, 885 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 83, 866.00 milyon TL de
-
17:59FONET
Yüzde 4.57 oranında artışla 7.10 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 642, 710 adet işlem
-
17:57VKFYO
Yüzde 9.01 oranında artışla 32.92 lira fiyatla işlem gören hissede 780, 774 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 46 kaybederek (% -0.21 ) 6, 985
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, BEGYO, DOGUB, AYCES, IDEAS, KRGYO, MARKA, BAYRK, CATES, KBORU