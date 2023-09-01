***MRBAS* *MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu









***MRBAS******MRS*** MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)Evet Kısmen Hayır İlgisizSürdürülebilirlik Uyum RaporuA. GENEL İLKELERA1. Strateji, Politika ve HedeflerA1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.X Bu kapsamda herhangi bir program bulunmamaktadırA1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.X Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.X Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.A2. Uygulama/İzlemeA2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.X Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.X Bu kapsamda herhangi bir raporlama yapılamamıştırA2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.X Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.X Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.X Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.A3. RaporlamaA3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.X solo https://marbas.com.tr/assets/Faaliyet-Raporu-2022-Yili.pdfA3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.X Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.X Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.A4. DoğrulamaA4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.X Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.B. ÇEVRESEL İLKELERB1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.X Bu kapsamda herhangi bir program bulunmamaktadırB2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.X Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.X Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.X Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.X Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.X Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.X Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.X Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.X Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.X Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.X Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.X Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.X Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.X Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.X Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.X Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.X Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.X Bu kapsamda bilgi paylaşımı yapılmamıştır.B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.